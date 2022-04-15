《來吧！營業中》麵包爆紅！坤達猛吃續盤 真面目竟是它
《來吧！營業中》找來一群藝人以實境秀的模式拍攝，開設一家名為「老屋」的餐廳，邀集真實客人來光顧，近幾週的集數特別邀請藝人朋友一起來試菜，結果在上週最新一集的節目中，坤達、陳漢典兩人到老屋用餐，因為主餐遲遲未上桌，結果兩人不僅喝爆飲料，連前菜大蒜麵包也是瘋狂續盤，讓內場製作甜點的鬼鬼也傻眼，該麵包的真實身份也掀起討論。
上週播出最新一集當中，邀集關韶文、偉晉、溫昇豪、陳漢典、坤達等明星藝人來老屋作客，老屋團隊特別製作多樣菜色來招待他們，其中在前菜時，送上一盤大蒜麵包，陳漢典、坤達等人吃了之後表示非常好吃，並詢問店長庹宗康能否續盤，獲得可以「無限續」的答案。
緊接著由於出菜稍微較慢，結果陳漢典以及坤達該桌瘋狂續盤，甚至續到麵包全部吃光，導致後來的溫昇豪想再點時已經沒了，讓內場擔任甜點師的鬼鬼崩潰表示「他們是澱粉怪物嗎？」隨後店面顏值擔當炎亞綸立刻開車出外補給，才化解了餐廳無法續麵包的危機，但該麵包由於在節目中不斷被提及，因而有不少網友紛紛上官網找尋該麵包的「真面目」。
隨後，就有內行人透露「這款大蒜麵包」就是家樂福的大蒜麵包，一瞬間在官網底下引發討論，不少網友在臉書社團「家樂福商品經驗分享說」貼文指出「看PTT說眾人一續再續的大蒜麵包是家樂福的，滑臉書也看到炎P說好吃，我就去買一條XD烤了一半吃，真的很好吃！」、「這真的超好吃！」、「真的超好吃！難怪坤達跟陳漢典吃爆？XD」、「太逗趣了，原來是家樂福的嗎」、「這款還沒爆紅就很搶手了，很好吃的說」沒想到因為節目藝人誇讚好吃且瘋狂續盤，意外讓家樂福大蒜麵包掀起話題，趣味十足。（編輯：張嘉哲）