家樂福真的不想輸！「新服務」被抖出 婆媽愣：實在聰明
美式賣場好市多近幾年在台灣掀起一股炫風，成為新一代量販店霸主，不過，老字號的「家樂福」也不甘示弱，近年也狂推優惠及活動搶客，各有不同的受眾群。近日，就有網友分享自己去逛家樂福的時候，意外發現家樂福內部有新型服務，其照片曝光之後，引發廣大迴響。
原PO在臉書社團「家樂福商品經驗老實說」貼文指出「你不要走啊.....你一直走我要怎麼拿商品啊？」只見貼出的影片中，一台長型圓柱體的東西附有層架，上頭裝滿了不少商品，行走在賣場的走道中間，背後還寫著「歡迎光臨家樂福」的字樣，讓路過的民眾都好奇這到底是什麼。
貼文一出，網友紛紛回應「哇靠！現在搞這套了啊？行動銷售員？」、「行動銷售員無誤，路過客人大家多少一定會看一眼，有需要的東西就會買」、「我怎覺得比較適合賣熟食啊！感覺會很多人拿」、「好好笑，怎麼那麼可愛啊」、「我怎麼都沒遇過，好可愛XD」、「放零食零嘴應該很有效果，因為特別，經過客人大家都會看到」、「實在蠻聰明的，用吸睛方式或多或少一定能賣出一些商品」、「怎麼那麼好笑XD你不就一直追著他哈哈哈哈」。
事實上，這款機器人名為「愛咪機器人」，目前有些許家樂福門市已經引進使用，如家樂福內壢店上個月10日剛正式啟用，正是所謂的「行動銷售員」，其上方的層架隨時都會擺上家樂福的熱銷商品，提供經過客人身邊時，好讓客人挑選喜愛的商品，也讓不少人驚呼「現在賣場越來越絕了」、「家樂福真的要跟好市多拼了XD」。（編輯：張嘉哲）