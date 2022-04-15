全家只會吃霜淇淋？「這杯」崛起賣爆 眾讚：好險有發現
全家便利超商近幾年推出多樣服務都掀起不少討論，例如新開生鮮門市、擁有洗衣服務門市等等，近日因為與網紅滴妹合作再睡五分鐘合作，讓其經典強項霜淇淋的聲量再造巔峰，備受好評。不過，就有網友分享自己去逛全家時，意外發現最強的並不是這次的霜淇淋，而是同樣與再睡五分鐘推出的「私品茶」，貼文引發熱議。
網友在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「當大家都在吃霜淇淋的時候.....我真的要先來說說這杯跟再睡五分鐘合作的私品茶『蜜香玫瑰紅茶』，這杯真的是我喝過全家最好喝的茶，完全對得起聯名兩個字，入口是清爽的茶味，尾韻才有玫瑰的香氣上來！重點是，杯子真的可愛到爆，喝完都還捨不得丟，一杯會員價才35真的有夠便宜！」
貼文一出，網友紛紛回應「開賣第一天就喝了！」、「真的超級好喝，我是對霜淇淋沒興趣」、「我買奶蓋霜淇淋家在紅茶上面，真的好喝到哭XD」、「杯子真的很可愛，只能說全家真的很會」、「杯子不捨得丟+1，超級可愛」、「我對霜淇淋沒興趣，這杯蜜香玫瑰紅茶真的有中」、「我已經回購5次了，好喝到爆」、「哪尼！以為只有賣霜淇淋欸，原來也有配合飲料喔XD」、「那時候也是店員推薦才買來喝，真的好喝，好險有發現」。
而事實上，這一次全家與滴妹「再睡五分鐘」合作的內容，除了推出四款口味的霜淇淋之外，其實還有兩款「私品茶」，分別為蜜香玫瑰紅茶以及蜜香玫瑰茶歐蕾，民眾如果想知道哪裡有販售該款私品茶，都可以上全家官網查詢系統搜尋，以免到門市時撲空哦！（編輯：張嘉哲）