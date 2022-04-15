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路邊驚見「詭異路易莎」！店員喊：是全台唯一　真相曝光

▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車，店員甚至還說是「全台唯一一台」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自路易莎官網）
▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車，店員甚至還說是「全台唯一一台」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自路易莎官網）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 10:02:23

台灣連鎖咖啡廳市場競爭激烈，其中最廣為人知的就屬星巴克、85度C、Cama和路易莎了；對此，就有一名女網友日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車，店員甚至還說是「全台唯一一台」，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「什麼？這是全台唯一路易莎！」為題發文，表示最近來車埕欣賞山景，赫然發現車埕竟然也有路易莎，「而且是非常有特色的路易莎咖啡車！ 聽店員說是全台唯一一台，就這樣子被我遇見了」。

原PO也點了一杯莊園級拿鐵，但她表示，這台路易莎咖啡車販售的品項較少，畢竟餐車空間有限，「大家還有看過其他特色的路易莎嗎？ 可以跟我們分享一下唷」。

▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「也太酷」、「沒看過耶！」、「上個月才去～他後面其實還有很大的內用區，上次直接包場」、「第一次看到」、「我以為大家都知道欸，這不是好久了嗎？」、「覺得可愛」、「cool」、「這超酷的欸」；另外，也有不少看過這台路易莎咖啡車的網友留言，「之前在勤美也看過車子的路易莎」、「之前大安森林公園也有哈哈」、「跨年的時候台北信義區也有！」。

事實上，根據路易莎官網指出，路易莎咖啡耗時一年斥資800萬打造全台的一的第三波精品咖啡行動門市，這台咖啡車是義大利進口的車體，透過設計團隊的巧思、秉持「翻轉吧檯」概念，特別將咖啡車的靈魂「咖啡機」設置於外推高台上，讓民眾全視角觀看咖啡烹煮過程，除了義式咖啡外，車上也有手沖區、餐食等設備。

另外咖啡車會在車埕出現，是因為路易莎原訂在車埕門市開幕前，用期間限定的行動咖啡車來服務民眾，不過後續則是特別加開，從上月6日起，每週五、六、日和一，都能在車埕林班道看見咖啡車的身影，不過詳情仍要以路易莎咖啡車埕門市粉絲團資訊為準。（編輯：郭佩蓉）

▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車，店員甚至還說是「全台唯一一台」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自路易莎官網）
▲原PO日前在路邊看見一台「詭異路易莎」，湊近看才知道原來是路易莎的咖啡車，店員甚至還說是「全台唯一一台」，貼文一出，掀起熱議。（圖／翻攝自路易莎官網）

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