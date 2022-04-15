Line未讀上限多少？他「7位數」逼瘋強迫症：快學1鍵全讀
Line通訊軟體的群組功能，常常導致一覺起來有上百未讀，有些民眾可以放著不點開，部分有強迫症的使用者則習慣把未讀全點開，避免APP上出現紅色數字框，近日，一位網友上傳自己的手機截圖，Line未讀訊息竟高達兩百多萬，讓不少強迫症看了相當痛苦，喊話「求你去學一鍵全讀功能」。
根據原PO於《爆料公社》寫下， 「LINE的未讀上限是多少？這是本人使用五年的LINE，你們都有多少？」，從貼出的圖片可以看到，原PO已經累積兩百多萬則未讀訊息。
讓不少強迫症怒喊，「無法忍受有未讀的（包括email、簡訊、LINE等）」、「我看到顯示未讀會焦躁，所以基本都會馬上進去點掉」、「完全零容忍，看到1就一定要點掉，保持桌面所有APP乾乾淨淨無任何通知數字」、「我無法這樣 我強迫症 睡前 所有通知都會歸零」。
網友則推薦原PO可以使用1鍵已讀的功能，「一鍵已讀真的很好用！用了快十年，前陣子才知道才當下感動到哭」。實際測試，一鍵已讀要從Line聊天視窗中，點選右上方三鍵中的第一個鍵，接著右上方就會出現「全部已讀」的選項。
但原PO也進一步解釋，「不是不讀是多數都是群組，一鍵已讀又要常常清，慢慢的就搜集到這樣了」。（編輯：鍾怡婷）