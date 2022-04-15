《營業中》顏佑庭頻出包！認聽「1詞」會恐懼：想掐自己
台灣實境節目《來吧！營業中》邀請藝人們共同經營餐酒館，第四集節目中炎亞綸負責製作奶昔，後因事前備料不足而停止供應，眾人囑咐外場服務生顏佑庭，與客人介紹飲品時不要提到奶昔，可對服務較不熟悉的顏仍頻頻提起，導致內、外場人仰馬翻，節目播出後引起網友討論，而顏佑庭也在臉書闡述了當時的心境，並承認「現在我聽到奶昔喝到奶昔都有點恐懼」。
《來吧！營業中》第四集節目裡，外場服務生由顏佑庭擔任，但因先前沒有餐飲業服務經驗，顏對此非常緊張，在開店前不停默背與客人對答的台詞，後續客人入座便如「對答機」般的順利完成服務。可後續因內場牛奶不夠，臨時停止供應奶昔，炎亞綸、姚元浩都向顏佑庭告知此事，可後續顏仍頻頻提起，令許多人頗感不解。
對此，顏佑庭於臉書發文「我真的蠻喜歡奶昔的，但現在我聽到奶昔喝到奶昔都有點恐懼」，表示自己已收到眾人的留言及鼓勵，明白自己臨場反應不足，「對於一個外場站在第一線我應該做好跟內場的搭配，我當下除了緊張之外也慌亂了，只記得自己練習好的方式內容，沒能即時反應變通」，並搞笑表示現在眾人見到顏，第一句話都是與他說奶昔沒了，「我會好好記取這次的教訓的！自己真的很想掐死自己」。
節目中教導顏佑庭服務生禮儀的馬可老師在下方留言「認真的佑庭，你ok的，會越來越順利」，曾一同參與《全明星運動會》的小8趙逸嵐也回覆「庭庭不要停，奶昔不要停」。 （編輯：李惠婷）