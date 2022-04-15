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不只泡麵！超市「必買飲品」漲超兇　婆媽抖爆：從沒見過

▲原PO去超市補貨，看到平常都會買的「豆漿」竟然漲超兇，貼文一出，婆媽全傻眼「從沒見過這個價錢」。（示意圖／取自unsplash）
▲原PO去超市補貨，看到平常都會買的「豆漿」竟然漲超兇，貼文一出，婆媽全傻眼「從沒見過這個價錢」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 13:19:54

由於原物料、貨運費用接連調漲，近期市場上許多產品皆宣布漲價，像是泡麵、飲料等，通通都喊漲，也讓民眾叫苦連天；對此，就有一名女網友今（15）日去超市補貨，豈料看到平常都會買的「豆漿」竟然漲超兇，貼文一出，婆媽全傻眼「從沒見過這個價錢」。

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該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示今（15）天到全聯補貨，卻被豆漿的價格嚇到，「我們家每週都會固定買1-2瓶無糖豆漿，但從沒買過這麼貴的價錢啊」，也讓她忍不住在文末感嘆「這物價波動也太大」。

▲原PO去超市補貨，看到平常都會買的「豆漿」竟然漲超兇，貼文一出，婆媽全傻眼「從沒見過這個價錢」。（示意圖／翻攝photoAC）
▲原PO去超市補貨，看到平常都會買的「豆漿」竟然漲超兇，貼文一出，婆媽全傻眼「從沒見過這個價錢」。（示意圖／翻攝photoAC）
貼文一出，婆媽全崩潰，「什麼都要漲價了」、「我昨天去買印象中都是5x元~唉~~~萬物皆漲呀」、「蛤？上週買53元而已！」、「這個禮拜麵粉也是大漲」、「黃豆漲很高」、「遺憾是…很多東西漲了就真的回不去了」、「我也是固定會買豆漿，被你的貼文嚇到了……」、「貴死了」。

不過，也有網友揭開關鍵原因，「這次烏俄戰爭，也是讓全球穀物市場變高，黃豆現在價格漲到超高，平常營業用的中華豆腐要等配給制；接下來豆腐、豆皮、醬油、大豆油和黃豆類有關的都躲不掉漲價」、「未來可能還會高一段時間，因為現在是耕種季，完全停擺狀態」、「黃豆漲價囉！豆製品皆會漲、要習慣」。（編輯：郭佩蓉）

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