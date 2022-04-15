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享鴨最強不是烤鴨！「2低調神菜」內行必點：吃過忘不了

▲原PO分享到享鴨用餐的經驗，豈料貼文一出，就有老饕分享「2低調神菜」比烤鴨還好吃，讓人吃過就忘不了。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO分享到享鴨用餐的經驗，豈料貼文一出，就有老饕分享「2低調神菜」比烤鴨還好吃，讓人吃過就忘不了。（圖／記者郭佩蓉攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-15 14:00:43

享鴨是王品集團旗下的連鎖餐飲品牌之一，不僅餐點美味、服務周到，因此是不少人聚餐的好選擇；對此，就有一名女網友分享自己到享鴨用餐的經驗，豈料貼文一出，就有老饕分享「2低調神菜」比烤鴨還好吃，讓人吃過就忘不了。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「王品旗下-享鴨 分享文」為題發文，表示她和朋友一共五人最近吃了享鴨，也因為提前預約，店員當時在電話中有提到「招牌片皮烤鴨」要提前預訂，也推薦他們可以點4人套餐，因此他們便決定要吃「四人暢快享鴨」餐。

首先第一樣菜「功夫鴨三寶拼盤」，其實這道菜我們沒抱持太大的期望，只是在享鴨多一味區二選一選出來的，結果這道獲得大家的好評，「真的有給他好吃到，滷的非常入味」；第二樣「瑤柱醬爆蘿蔔糕」，喜歡吃辣的朋友一定要點，「不會太辣，但每一口都有麻麻的感覺，味道非常足夠」。

第三樣「功夫鴨絲粥」，這道粥品就稍微有點重口味，偏鹹，「不確定是不是煮太久，還是鹽巴加的有點多」；第四樣「三杯鴨架」，這道其實也吃不出他的好，雖然味道是足夠的，不過可以食用（肉）的部分就偏少；第五樣「烤鴨」，廚房的師傅會在桌邊表演片鴨秀，剛片下來的鴨皮會先讓我們嚐嚐，而且盤子旁的調味是砂糖！非常特別，吃起來脆脆的，是好吃的。

▲原PO分享到享鴨用餐的經驗，豈料貼文一出，就有老饕分享「2低調神菜」比烤鴨還好吃，讓人吃過就忘不了。（圖／記者郭佩蓉攝）
▲原PO分享到享鴨用餐的經驗，豈料貼文一出，就有老饕分享「2低調神菜」比烤鴨還好吃，讓人吃過就忘不了。（圖／記者郭佩蓉攝）
第六樣是「秘製山椒酸菜魚」，原PO表示，當時店員有提醒它的口味會做的比較符合台灣人的口味，「不過朋友覺得它的酸度不夠、有點淡，但是魚肉的部分非常軟嫩，對喜歡吃魚的我非常喜歡」；最後第七樣「金薯紫米紅豆湯 、脆糖燉奶」，「這兩道甜點我超愛的，也非常推薦大家一定要點來吃，吃完前面的菜後已經非常飽了，結果吃一口甜點後，才發現甜點真的是另一個胃呢」。

貼文一出，掀起熱議，「烤鴨很普通」、「上次吃也覺得烤鴨普通，台中有更好吃的烤鴨」、「還沒吃過～～下次去嚐鮮」、「滿普的，但這個價位cp值也不錯」、「我也喜歡脆糖燉奶」、「感覺可以嘗試看看，立馬找金主老爸去」。

其中，「蘿蔔糕」和「梅子雞球」則是受到最多老饕推薦的菜色，「超愛蘿蔔糕！！超級好吃」、「蘿蔔糕真的好吃，會想再買一份外帶的那種」、「蘿蔔糕我的最愛，烤鴨真的很普，中規中矩」、「我超愛蘿蔔糕！我覺得他的炒飯也很好吃！」、「蘿蔔糕真的好好吃！ 到現在還念念不忘～」、「梅子雞球必點……」、「我也超愛……同樓上梅子雞球超讚！」、「我覺得烤鴨的皮超讚呀！但梅子雞球跟蘿蔔糕真的超好吃，必點！還有一道酸辣魚嗎？有點忘記了，也超下飯～～讚」。（編輯：郭佩蓉）

▲享鴨的蘿蔔糕受到不少老饕推薦。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲享鴨的蘿蔔糕受到不少老饕推薦。（圖／翻攝自《Dcard》）

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