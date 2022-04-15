搭Uber「隱藏潛規則」被挖出！司機秒生氣　乘客整路尷尬

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原PO接著說道，到了要下車時，因為很多標示只能抓個大概，但司機又不讓他要報地點，所以當下只能「大概停車」 ， 下車後原PO還說「不好意思造成你困擾」，但對方仍不說話，甚至連停留都沒有，幾乎用飆車的離開現場，原PO困惑「好像是我打擾他一樣！這到底是什麼狀況？ 司機不是都比較喜歡乘客報熟路嗎？」
貼文一出，網友們紛紛留言表達看法，「這司機太有個性了吧」、「心情不好？但我自己開車如果旁邊有人一直指揮，也會覺得挺煩的」、「司機太容易生氣了吧」，不過也有許多人認為「其實照導航開比較沒爭議吧」、「Uber價錢先定好的，照規劃路線走比較好」、「照導航最沒爭議，故意繞路也沒好處」、「很多人熱心報路但根本不會，甚至要臨時講轉彎，嚇到司機」、「不要亂報路比較好，有些司機就是比較依賴導航」。
此外，也有網友特地回文，「如果有開車的習慣， 應該可以理解開車時， 被報路是一件很擾人的事情，持續聲音干擾就算了，報路不僅帶有很強的下達命令的意味，且常出現說不清楚、說錯，或下個路口要轉彎，快到轉彎口才突然說要轉的情況；報路存在太多不確定性，很容易產生情緒上的摩擦的，心理上也不安心，建議除非駕駛主動問，不然盡量不要報路或指點司機」。（編輯：張志浩）