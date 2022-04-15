蛋糕送達「客人已離世」！外送員淚奔出醫院 結局惹哭人
外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，而近日一名外送員也透過發文，分享自己「送餐到醫院」的經驗，許多網友看完後紛紛感到鼻酸，並大讚該名外送員的處理方式。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，某天傍晚他送一個生日蛋糕去醫院，抵達病房樓層後，就到護理站詢問護士取件人病房怎麼走？結果對方指著一間病房，門口有些人在哭泣，並回覆「他才剛走」，原PO頓時除了感到尷尬外，心情頓時也變沈重，並表示「之後打給取件人，他說那蛋糕讓我自行處理」。
原PO接著說道，「到現在耳朵還一直傳來我拿著蛋糕走近電動門口時，他女兒跟老婆在哭泣，那女兒哭著勸著媽媽不要哭的那麽傷心，爸爸會不放心走的，聽完走出了醫院，在馬路邊抽完了兩根菸，才鼓起勇氣打給取餐人講怎麼處理」，原PO也透露，最後他將蛋糕拿到龍山寺送給遊民，並感嘆「心情超沈重的，我也不想要送餐送的成這樣子啊」。
貼文曝光後，網友們紛紛安慰原PO並大讚，「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過」、「別想太多，也謝謝你的善心，把愛的蛋糕延續了」、「蛋糕捐出去的行為很讚」、「辛苦你了」、「人生無常，你已經很棒了」、「有點感動，來不及吃的蛋糕，就分給別人吧」、「一樣身為外送員，佩服你的處理方式，如果是我可能完全不知所措」。（編輯：張志浩）