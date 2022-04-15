家裡一堆插頭沒在拔？網愣：有差嗎 「恐怖下場」超後悔
每個人家中都有許多需要插電的電器用品和傢俱，但為了貪圖方便，常常在沒使用時仍將插頭繼續插著，台電也分享，有日本網友搬移了10幾年未移動的書櫃Ｍ發現後頭長期沒拔的冷氣插頭上，竟然有大片焦黑及綠鏽，藉此提醒「插頭長期插著」是可能引起火災的。
台電今（15日）透過臉書粉專發文指出，當插頭出現綠鏽時，表示附近的溼度高，而插頭上堆積灰塵、毛髮，又潮濕附著水分時，就可能造成「積污導電」，讓兩極間產生迴路，進而引發火災；不僅如此，絕緣材料石墨化形成的導電現象也相當危險，台電表示，插頭兩極間絕緣碳化若受到破壞，也會形成迴路通電引發火災，這種情況就稱為「金原現象」又稱「石墨化現象」。
此外，針對插插頭的動作，過去有網友也疑惑為何「插入的瞬間會有火花」，而台電也解釋，「若前次使用電器沒關電源就拔插頭、插電前就先按開電源，或使用插電即運轉的電器，在拔出插頭或插電時，插頭碰觸插座內金屬接點，因碰觸瞬間接觸面積小，電流瞬間流過的關係，就會有微小火花產生。
因此無論插頭有沒有使用，除了要避免長期插著外，台電強調，民眾平時在家應該定期檢查，並清潔插頭及插座，如果插座有嚴重移位、蓋板變形、銅片氧化等狀況發生，也要暫停使用，並將電器送檢或請合格水電行確實檢查維修。（編輯：張志浩）