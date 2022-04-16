啦啦隊「這女團」公認最難跳！球迷心疼：連林襄都被罵慘
中華職棒CPBL球季開打，不僅各隊戰況激烈，每一隊專屬的啦啦隊女孩更是球迷的話題之一。不過，就有網友好奇，新加入的女孩會需要花很長的時間適應嗎？結果眾人一致公認《樂天女孩Rakuten Girls》最難適應，不忍直呼「林襄那梯去年開季被罵很慘」。
網路論壇PTT啦啦隊女孩版，有網友PO文表示，每年休賽季各個啦啦隊幾乎會有新血加入，可能是轉隊或是完全沒有經驗的，無論如何總是得重新開始學習新球隊的應援曲、開場曲、中場舞等等，至少有50首跑不掉，另外還得熟悉新環境。
這讓他不禁產生疑問，「蠻好奇每年維修新加入的女孩會需要花很長時間去適應嗎？以我自己是兄弟球迷來說，不管是去年季末加入的李湲、林可，又或者是今年新加入的盈瑩，在現場看感覺都沒什麼太大的問題。不過不知道其他隊的狀況是如何？」。
結果大家一致點名《樂天女孩Rakuten Girls》難度最高，紛紛表示，「林襄去年就花很長一段時間才適應」、「林襄那梯去年開季被罵很慘」、「樂天的應援曲上百首，近年編的又很難」、「樂天的比較累吧！PS的舞少很多」、「樂天的舞比較難又常換」、「樂天的又難又累，其他隊有點健康操，感覺RKG很難賺」。
不過也有人認為，「但是樂天的其他工作也比較多，就是比較多曝光機會」、「樂天是最難進的，進了就跟演藝圈很近了，史丹利推廣能力比大部分台灣演藝經紀人還強」、「FA（Fubon Angles）選人要件，舞蹈佔比蠻高的」、「FA和UG（Uni Girls）明顯就是有舞蹈底子為優先，所以這兩隊的上去通常都有一定實力」、「所以FA跟UG會變成農場也不是沒道理啊～」。（編輯：詹鎰睿）