COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

爭鮮外送偷藏「Q版餅乾」！眾憶味道瘋了　前員工也投降

▲有網友從外送平台上發現，爭鮮好像有販售像小林煎餅一樣的餅乾，讓他充滿好奇。（圖／翻攝UberEATS）
▲有網友從外送平台上發現，爭鮮好像有販售像小林煎餅一樣的餅乾，讓他充滿好奇。（圖／翻攝UberEATS）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 16:14:432022-04-16 16:22:33

台灣本土企業「爭鮮」迴轉壽司，因平易近人的價格和多間門市的便利性，受到民眾喜愛。近日就有網友就在外送平台上發現，爭鮮似乎有販售像小林煎餅一樣的餅乾，讓他非常好奇，結果不僅讓吃過的人回味，就連前員工都忍不住喊「好吃+１」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
網路論壇Dcard，有網友PO文詢問「爭鮮的這個是什麼？」原來他在外送平台上意外看到爭鮮的照片裡，最左上方有個印著爭鮮吉祥物的餅乾，「很像小林煎餅耶～但點進去沒有找到餅乾的選項，去吃爭鮮也都沒看過」。

▲有網友發現，外送平台上的爭鮮有販售餅乾。（圖／翻攝Dcard）
▲爭鮮的照片上，竟然有類似小林煎餅的餅乾，而且上面還印有爭鮮的吉祥物，結果勾起許多人回味「超好吃！」（圖／翻攝Dcard）
不少吃過的人分享「吃起來真的超像小林煎餅，超好吃！」「有吃過～印象中好像就是小林煎餅做的」、「以前在某大賣場美食街裡的爭鮮看過」、「車站常常有。那個很厚奶味很重」、「好像就是小林煎餅，一個十塊 以前下課都會去買」。

就連前員工都忍不住表示，「好吃+1！以前新北市待的店有在賣，不過那間店算大店才有賣，台北市的店比較小好像都沒在賣，by爭鮮五年員工路過」；也有人分享資訊，「是公仔煎餅，但要看各店家有沒有叫貨，可以打去門市詢問哦」、「東山休息站有唷！」「北車的外帶店有，我搭車回家前都會買」、「臺南的外帶店有賣，6包50，吃起來真的超像小林煎餅，超好吃」。

事實上，在爭鮮官方網站上面就有販賣資訊，原來在爭鮮外帶店「爭鮮GOGO」才有販售，名稱叫做「公仔煎餅」，一包6片50元。（編輯：詹鎰睿）

爭鮮「外帶哪一款壽司」最懂買？內行只吃爆它：唯一支持

媽媽突搬「土色方塊」回家！他一嚐秒回童年　狂吃剩半盒

壽司外帶高溫殺菌？外送員一看「地點」驚呆：會很好消化

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀