爭鮮外送偷藏「Q版餅乾」！眾憶味道瘋了 前員工也投降
台灣本土企業「爭鮮」迴轉壽司，因平易近人的價格和多間門市的便利性，受到民眾喜愛。近日就有網友就在外送平台上發現，爭鮮似乎有販售像小林煎餅一樣的餅乾，讓他非常好奇，結果不僅讓吃過的人回味，就連前員工都忍不住喊「好吃+１」。
網路論壇Dcard，有網友PO文詢問「爭鮮的這個是什麼？」原來他在外送平台上意外看到爭鮮的照片裡，最左上方有個印著爭鮮吉祥物的餅乾，「很像小林煎餅耶～但點進去沒有找到餅乾的選項，去吃爭鮮也都沒看過」。
不少吃過的人分享「吃起來真的超像小林煎餅，超好吃！」「有吃過～印象中好像就是小林煎餅做的」、「以前在某大賣場美食街裡的爭鮮看過」、「車站常常有。那個很厚奶味很重」、「好像就是小林煎餅，一個十塊 以前下課都會去買」。
就連前員工都忍不住表示，「好吃+1！以前新北市待的店有在賣，不過那間店算大店才有賣，台北市的店比較小好像都沒在賣，by爭鮮五年員工路過」；也有人分享資訊，「是公仔煎餅，但要看各店家有沒有叫貨，可以打去門市詢問哦」、「東山休息站有唷！」「北車的外帶店有，我搭車回家前都會買」、「臺南的外帶店有賣，6包50，吃起來真的超像小林煎餅，超好吃」。
事實上，在爭鮮官方網站上面就有販賣資訊，原來在爭鮮外帶店「爭鮮GOGO」才有販售，名稱叫做「公仔煎餅」，一包6片50元。（編輯：詹鎰睿）