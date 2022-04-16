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外送員上樓突遇香豔場景！「薄紗+三角褲」辣爆　網全嗨

▲外送員上樓送餐突遇香豔場景，對方薄紗+三角褲辣爆，網友全嗨。（示意圖／Pexels）
▲外送員上樓送餐突遇香豔場景，對方薄紗+三角褲辣爆，網友全嗨。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-16 19:02:20

台灣外送經濟發達，投入該行業的民眾也越來越多，不少人就在工作過程中收取許多笑料。一名外送員便在網路上分享自己的奇聞軼事，竟遇到一對情侶客戶身穿薄紗取餐，香豔的畫面令她眼睛不知該往哪擺，文章發出後引起眾多從業人員的支持，有人則爆出更狂經歷。

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原PO於臉書社團《外送員的奇聞怪事》發文，表示自己遭遇了作外送以來遇到最狂的經歷！當顧客將門打開時，映入眼簾的是一對情侶，而兩人的打扮竟都衣不蔽體，男的僅穿三角內褲，女生則只套著透明薄紗，這讓她嚇的差點「心臟病發」，並疑惑「到底為顧客甚麼要讓陌生人看自己的...天冷請多套件衣服吧」。

▲原PO表示在某次外送中，竟遇到一對衣不蔽體的情侶客戶。（示意圖／Pexels）  
▲原PO表示在某次外送中，竟遇到一對衣不蔽體的情侶客戶。（示意圖／Pexels）  
其它外送員見此文紛紛嗨翻，回覆「為啥我都遇不到」、「他、她覺得你們是家裡的一份子，這樣比較親近XD」、「這麼養眼的畫面怎麼沒見過，男的就算了（滾一邊去）」、「沒遇過」，網友說明「可能你都不上樓，這種上樓比較遇的到」。 

而從業許久的民眾則認為「看膩了」，並爆出更猛的料「你一定還沒遇到男的穿吊帶襪出來領餐的」、「遇過幾次男生只穿內褲，發現是女外送員才不好意思的躲到門後面用手伸出來拿餐」、「有看過全裸的..///男生」、「有些男生都只穿四角內褲，然後站在自家門口等，但他不知道我爬樓梯上去一抬頭那個高低差的角度就什麼都看到了嗎⋯⋯」。 （編輯：李惠婷）

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