12星座「一週運勢」出爐！這位事業運大爆發　桃花也來了

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白羊座
在心靈迷惘的時候，或許慢下腳步，給自己一個休息和喘息的時刻，是非常重要的。不需要每天給自己填滿很多事情，因為給自己安排過多的生活任務，只是不斷地消耗自己的精神和體力。現階段最需要的是一個貼近心情的安靜時刻，晚上可以聽輕鬆的音樂，週末也適合到寺廟走一走。最近的愛情能量進入到回顧舊愛的情緒和回憶中，你覺得舊情難了。
金牛座
最近你自己一個人的時候，就是你心情感覺最徬徨無助的時刻，你渴望自己寂寞和無助的心情可以被照顧。你喜歡那種有人陪伴的感覺，就算是在你身邊不講話，只是握著你的手，或是摸摸你的頭髮，都覺得自己的心得到了溫暖與保護。最近想要跟過去暗戀、曖昧的對象繼續聯絡。因為彼此的關心和愛的感覺並沒有消失。建議你找個理由，主動跟對方聯絡。
雙子座
本週你的守護星，和天王星有合相角度，對你的心情、情緒、脾氣和思維方式都會帶來顯著的改變，可能變得衝動、敏銳、強勢和不羈。這種想要打破生活框架的想法與行為，將影響著你未來的發展與命運。建議在創造力、想像力最奔放的時候，應該積極投入創作和研發工作，你會獲得前所未有的效率。但如果你把這種冒險，轉投入在刺激與危險的行為，小心發生樂極生悲的憾事。
巨蟹座
最近工作運非常強，而且得利於女性貴人的幫助，很多關鍵時刻，如果有女性朋友給你建議，或是女性長輩從中協助，事情的發展，完全可以順利進展。此外最近特別想要買夏天的新衣服，例如泳衣、遮陽帽、太陽眼鏡。或是想要買保濕、防曬的產品。覺得讓自己變得美麗、窈窕、時尚，除了可以增旺愛情運之外，最重要的是，自己的心情也會非常開心。
獅子座
進入春末夏初的時候，隨著天氣越來越暖和，你的運勢也逐漸向上攀升。特別是工作發展越來越值得期待。每天有開不完的會議，很多重要工作和任務都在這個時候展開，或是進入緊鑼密鼓的驗收階段。為了贏得職場同事的尊重和好評價，希望你可以全力以赴。最近的愛情機會是來自遠方的朋友與對象，如果正在經營一段遠距離的戀愛關係，希望彼此持續表達關心之意。
處女座
最近的旅遊運不錯，想要出門曬曬太陽的朋友，可以把握這個時候，陽光明媚，同時氣溫不會太熱。這個季節的陽光灑落在身上是最舒服的，可以補充身體需要的維生素D之外，最重要的是讓心情也變得溫暖開心。最近的戀愛運值得期待，一個適合你的對象，就會在最近出現在你的生命中。如果已經有穩定交往的對象，此刻也到了進一步論及婚嫁的浪漫階段。
天秤座
最近的心情進入到開心、滿足、愉快的氣氛中，這種由內而外的好運氣，成為一個幸福的防護罩，也是一個巨大的幸運磁鐵，把生命中快樂、幸福的人、事、物都吸引到你身邊。最近要求職、求婚、告白、生產，都會得到美好的祝愿。你將藉由生命中展開新的旅程，而獲得更寬廣的人生道路。你喜歡現在的自己，不限定自己是什麼年齡或年紀，你覺得只要心滿足，生活就會幸福。
天蠍座
最好要做好各種準備，因為最近你會為自己的生活帶來全新變化。你可能想去學習什麼才藝，或是想參加理財講座，或是想規律的購買理財產品，或是想要參加廚藝烹飪的課程。這種豐富生活親力親為的學習，除了讓你學習到知識之外，更重要的是生活有了重心，也結交新的朋友。對自己也會變得更有自信。這種覺得自己有價值，請且覺得人生充滿意義的信念，在人生中每一個時刻都是非常重要的。尤其是此刻正面臨失戀、失婚的朋友。
射手座
最近關於你的工作和事業，可能出現不小的衝擊與變化，造成工作面臨改變的原因，首先有可能是大環境出現改變，你的工作與職業在後疫情時代，因為時代的原因，而出現了工作內容的調整。另一方面，是你對自己的期許與規劃有了更成熟的想法。再來，就是因為你可能有搬家、遷徙的需要，也讓你重新思考自己的人生方向。總而言之，改變不是不可以，這個改變或許是一個機會。最近的愛情運還不錯，值得期待。
魔羯座
最近要注意健康問題，可能是天氣漸熱，你感覺心情和身體健康容易因為氣溫的變化，而變得敏感。身體燥熱的朋友最近可能會發生皮膚搔癢或是發炎、紅腫的現象。有些人還會出現流鼻血的問題。這些都是身體發生的警訊，你要多關注健康。關於工作，就是忙忙忙。不停的忙碌賺錢，不停的開會和溝通。彷彿你是一個永遠不需要睡眠的機器人一樣，最近加班的次數變多。
水瓶座
最近可能會給自己一些新嘗試、新挑戰，這些改變都是為了讓自己成為更好的人，你是一個生命永遠不會停歇的人，總是不斷地有新奇、新鮮、嶄新的想法，重點是，你完全不會畏懼這樣的人生挑戰，你反而覺得這種有挑戰的人生才是真正豐富有趣的。最近的感情、婚姻也到了重新評估、審視彼此是否適合的重要時刻，如果覺得不適合的對象，你完全不會留念對方，甚至覺得分開對彼此都好。
雙魚座
最近你要注意交通安全，尤其是新手駕駛，上路之前一定要多檢查你的交通工具，小心遇到沒電、沒油、水箱沒水，或是胎壓不足，可能會有交通安全的疑慮。另外，最近的愛情運勢非常好，新對像有可能是職場中的朋友，大家都喜歡跟你互動，連帶的你的職場桃花運也是非常好的。最近賺錢和花錢的能量旗鼓相當，可能你很會賺錢，但是你的購買力、消費力也非常驚人，導致你的存款經常不足，但你在消費購物的時候確實是開心快樂的。（編輯：潘毅）
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