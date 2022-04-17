客點3杯拿鐵「沒買袋子」！店家超暖送1物 竟遭嗆不來了
隨著限塑政策的發展，多數店家都規定不再免費提供塑膠袋，顧客可以1元購買或是自備環保袋，不過近日一名老闆娘在網路上抱怨，她遇到一名奧客不願加價購袋子，好意贈送的杯架也被嫌棄，讓她感到非常心寒，遭遇曝光後立即引來大批網友關注，不少人留言力挺：「跟她說慢走不送，以後別來！」
該名網友15日在臉書「爆怨公社」中貼文，她表示開飲料店一年多，自認待人和善，即使生意平淡，也從沒遇過奧客，未料某天店裡來了一位沒見過的阿姨，對方點三杯中杯熱拿鐵，由於店內規定袋子加購需要1塊錢，原PO又擔心阿姨沒使用袋子不好拿，因此決定額外贈送阿姨杯架。
而阿姨見狀竟不高興喊「東西那麼多怎麼走路，怎麼沒有袋子」，原PO回應「店內規定袋子要一塊錢，妳需要買袋子嗎？這個杯架是我自己送妳的，怕妳不好拿」，原以為對方能瞭解店家體貼的舉動，阿姨卻還繼續罵「我以後再也不來買了，袋子一塊錢都是圖利廠商的，袋子也只是拿去丟垃圾，送這個杯架有什麼用」，更將杯架丟還給原PO，讓她忍不住心寒嘆：「我好心被雷親…」
貼文曝光後，不少網友都替原PO打抱不平，紛紛留言幫忙出氣，「做的好啊，就是有這種自以為是的刁民 一塊錢花不起嗎」、「服務業的已經見怪不怪了，看了都麻痺」、「跟她說慢走不送，以後別來」、「做的好，店家太好反而會被奧客理所當然」、「袋子政府本來就規定不能主動提供，店家好心提供卻被當成理所當然的」、「這個政策都實施不知道多久了，還有辦法為了袋子碎念好好笑」。（編輯：賴禹妡）