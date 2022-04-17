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威力彩明上看8億！「4星座」中獎率飆升　1動作財氣噴發

▲威力彩頭獎連17期槓龜，下期獎金上看8億元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎連17期槓龜，下期獎金上看8億元。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 15:28:27

威力彩頭獎連17期槓龜，下期獎金上看8億元，明（18）日即將開獎，對此命理專家小孟老師就透露，有4個星座及4生肖財運爆發，有望能獲得大獎，更加碼提供增強財富能量的方法及開運時辰。 

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▲威力彩「電腦選號」很難中獎？網曝「 1 關鍵」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲小孟老師透露，有4個星座及4生肖財運爆發，有望能獲得大獎。（示意圖／NOWnews資料照）
Top4：牡羊座 

太陽與凱龍星落在牡羊座，顯示牡羊座財運過人，偏財運旺盛，若想要抱得頭獎建議下午3：00到5：00喝陰陽水，也就是用半冷半熱的水，因為陰陽水裡面「陰」代表是冷水，冷水也代表偏財運，「陽」則代表正財運勢，所以陰陽配合在一起的話，財富能量就會提升，而且正財、偏財都可以一手掌握。 

Top3：雙魚座 

木星落入雙魚座，顯示雙魚座偏財運勢極強，偏財機率很旺盛，若想更加強偏財運勢，建議你下注前可以吃粽子，因為粽子有包粽（包中）的說法，可以提升你下注的靈動力。 

Top2：金牛座 

金牛座受到水星進入命宮，財星籠罩，財氣可望一飛沖天，小孟老師建議，下注前可以吃生菜，因為生菜代表生財，能為你招來四方的貴人，可讓你的偏財運亨通。 

Top1：天蠍座 

天蠍座木星進入偏財宮，能有突發財運產生，財氣能夠灌注全身，建議天蠍座今日加強偏財運的方法就是下注前到投注站附近找大間的銀行，再進行提款，用提款的錢來下注，就能吸收銀行大量的財氣，說不定會因此中大獎。 

開運時辰： 

下午15：00-晚上17：00 

晚上19：00-20：00 

財運方位： 

東方 

建議可尋找住家或辦公室東方的投注站下注會更有財運呦。 

財運旺生肖： 

豬、鼠、牛、馬（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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