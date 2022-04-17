大S具俊曄婚後首同框！品嘗米其林美食　知名男星也在場

大S在台灣獻出人夫DJ首秀，獲得高度評價，已經來台一個多月的他也開始外出聚會，認識大小S的好朋友們，近日網友曝光一家人到米其林二星餐廳「RAW」用餐的照片，是新婚夫妻倆首度同框照，具俊曄在此行也和轉型當畫家的郭彥甫等藝術圈人士會晤，似乎對台灣藝術圈也頗有興趣。





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▲具俊燁化身DJ KOO表演，在信義區夜店相當受歡迎。（圖／Ai Nightclub提供）

▲具俊曄凌晨曬出小S現身夜店力挺向他比讚的照片。（圖／翻攝具俊曄IG）

具俊曄自來台後，一直遵循老婆大S的想法，行為保持低調，原本曾說要帶姐夫去吃麻辣鍋的小S，可能因顧及前姐夫汪小菲的感受，不敢太過張揚。韓國網友今（17）日在論壇theqoo曝光3人被偷拍到去RAW餐廳用餐的照片，大S和老公比肩而坐，小S也陪同出席，陪姐夫享受高級的法式創意料理，氣氛看起來很不錯。





▲具俊曄（左二）和轉型當畫家的郭彥甫（左）等藝術圈人士碰面。（圖／翻攝IG）

▲具俊曄（左二起）和大S、小S到米其林二星餐廳用餐，廚師向他介紹法式料理。（圖／翻攝韓國論壇）

有友人曝光在場人士合照，具俊曄戴上眼鏡和男星郭彥甫合影，大小S則沒有入鏡，在場還有藝術圈人士，由於具俊曄在韓國對藝術創作、NFT等產品都很有研究，此趟聚會是否有意結識台灣藝術界人士，將事業版圖移來台灣，避免和老婆生活聚少離多？《NOWnews今日新聞》詢問出席的小S是否要居中牽線，幫姐夫在台灣經營新事業，她不願多做回應。





不過，具俊曄在媒體緊迫盯人之下，終於能外出大啖美食，合影顯得很開心，在夜店表演心情也很愉悅，陸續在IG貼出夜店表演現場影片，全場舞力全開的大場面，讓他感動發文，向前來的粉絲們致謝，也稱讚小S是最棒的小姨子！



