威力彩頭獎上看8億！專家曝「5大旺財法」：千萬別錯過

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一、4/18這天財運最好的生肖是鼠、牛、蛇、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當8億富翁的機會！
二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，4月17日、18日財神方都是在北方，例如：4/17住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：4/18住在家裡，就以家裡為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。
三、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！
四、4/17幸運色則是金色、白色、銀色、藍色、黑色。4/18幸運色則是金色、白色、銀色、黃色、咖啡色、米黃色、棕色。
五、時間：4月17日15至19點。4月18日11至13點，以及17至19點。（編輯：陳珮瑜）
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