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威力彩頭獎上看8億！專家曝「5大旺財法」：千萬別錯過

▲威力彩頭獎已經連續槓龜17期，預計下期（18日）頭獎獎金將上看8億元。（示意圖／NOWnews資料照）
▲威力彩頭獎已經連續槓龜17期，預計下期（18日）頭獎獎金將上看8億元。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2022-04-17 17:43:57

威力彩頭獎已經連槓17期，頭獎得主依舊從缺，預估明（18）日的開獎金額上看8億元，勢必又會掀起一波買氣，對此命理專家楊登嵙教授就分享了「5大旺財中獎法」，人人都有機會當中獎幸運兒！

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提供以下五大旺財中獎方法：

一、4/18這天財運最好的生肖是鼠、牛、蛇、雞，這幾個生肖可千萬不要錯失當8億富翁的機會！

二、中大獎的妙招是不同日期有不同方向，財神爺就在那裡等您！不管當天您是在家裡或飯店，以當天您所居住的位置為中心點，依照以下日期及方位去彩劵行購買彩劵或刮刮樂，4月17日、18日財神方都是在北方，例如：4/17住在圓山飯店，就以圓山飯店為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。例如：4/18住在家裡，就以家裡為中心點，往北方的彩劵行購買彩劵或刮刮樂。

三、鼻子是「財帛宮」，平常有空就要動一動，輕輕地撐一下鼻孔，或者輕輕地捏一捏，引動財氣；第二，耳朵拉一拉；「有沒有福氣看耳朵就知」，平時上下拉一拉可增加福氣。平常動動鼻頭、拉拉耳垂，讓氣場動一動，會有累積財氣和福氣的作用，或許財神爺要把8億給您， 可別將獎金錯過，拱手讓人了！

四、4/17幸運色則是金色、白色、銀色、藍色、黑色。4/18幸運色則是金色、白色、銀色、黃色、咖啡色、米黃色、棕色。

▲（示意圖／取自unsplash）
▲（示意圖／取自unsplash）
五、時間：4月17日15至19點。4月18日11至13點，以及17至19點。（編輯：陳珮瑜）


【本文獲社團法人台中市名門命理教育協會《創會理事長 楊登嵙 教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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