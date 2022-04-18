NOW早報／破460萬台人確診？陳時中曝「與這2國最接近」

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陳時中說，目前大概是可以看到香港、紐西蘭大概染疫率為15%，澳洲、新加坡20%，韓國30%、美國25%、法國42%、丹麥跟一些北歐國家高達50%，那20%~30%的概念，大概就是20%有460萬人、30%有690萬人染疫，那依照台灣過去防疫經驗來看，基本上用這個香港也好，或是紐西蘭也好的15%染疫率當成可能性在做基本規劃，應該是比較符合真正的需要。
不過陳時中也說，這也要看看整個這段時間，大約是15天是比較需要密切觀察的觀察期，這期間確診數是否呈指數成長。至於會不會縮短防疫相關隔離天數跟入境檢疫期，陳時中則語帶保留回「可能性是有的」，相關縮短日期還需要觀察其他科學證據，並跟專家來討論。
而本土確診總數會不會破百萬人？陳時中在日前的疫情記者會上也已強調「我們都是說有可能，這不是不可能」，並表示，現在重點已經不在染疫人數，而是控管減災，藉著疫苗接種、藥物整備、輕重症分流等措施，確實達到減災的目標。
今日天氣／台灣水氣增多！早晚溫差大需要注意
中央氣象局今（18）日表示，今天台灣水氣有增多趨勢，迎風面降雨區域擴大，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量也增多；溫度方面，中部以北及宜花低溫17至19度，南部及台東低溫20至22度，白天高溫北部及東半部24至26度，中南部27至29度。早出晚歸的民眾請多添加衣物，避免著涼。
追加劑6月失效！台灣會開打「第4劑疫苗」？陳時中這麼說
昨（17）日新增1210例本土確診，陸續出現中重症患者，不少民眾好奇是否會研議第4劑疫苗接種？對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，本週三（20日）下午會開ACIP會議討論。
昨天疫情指揮中心記者會中，媒體提問，有專家預估，台灣這波疫情還會持續到8至9月，但是追加劑約在6月就會失去保護力，指揮中心目前是否有開打第4劑的打算？陳時中回應表示，相關的規劃會在下週三召開專家會議，包括疫苗最新需要注意的事情，都會在當天進行討論。
小學生可接種！食藥署拍板 6歲以上兒童施打莫德納疫苗
為因應新冠疫情防疫需求，衛生福利部食品藥物管理署於111年4月17日邀請國內臨床醫學、小兒醫學、感染醫學等領域專家召開專家會議，討論是否同意核准莫德納疫苗適用於6至11歲兒童的主動免疫接種以預防COVID-19。
食藥署表示，經審查莫德納疫苗在6至11歲兒童所進行的一項第二/三期臨床試驗，試驗結果顯示，6至11歲兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於原療效試驗中，18至25歲青少年及成人試驗組的免疫原性結果。
安全性資料方面，兒童組除發燒的比例較成年組略高外，兩組發生不良反應的比例相近，大多屬於輕微、暫時性的不良反應。經整體評估其有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升(含50微克的mRNA，為成人劑量的一半)，兩劑施打間隔28天。
食藥署說明，在6至11歲兒童的臨床試驗中，受試者最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心/嘔吐、腋窩腫脹/壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近，未偵測到新的重大安全疑慮。未來食藥署將持續監控國內外接種COVID-19疫苗的安全警訊，分析評估疫苗不良事件通報資料，執行安全監視機制，保障民眾接種疫苗之安全。
密閉空間與確診者開會1小時！柯文哲、黃珊珊隔離至4／24
台北市長柯文哲及副市長黃珊珊昨（17）日接獲北市府衛生局通知，兩人曾於4月13日與COVID-19確診個案（案34273）開會，被匡列為密切接觸者，PCR採檢結果已於下午四時出爐，兩人均為陰性，兩人將隔離至4/24凌晨0時止。
衛生局進一步說明，該協會（中華智慧運輸協會）代表業於4月13日拜會市府，其中1人曾於4月9至13日前往澎湖參加旅遊團，13日返台，當日下午即至市政府與柯文哲、黃珊珊和相關局處召開會議，會議時間近1小時，雖16名與會人員全程皆有配戴口罩。
衛生局表示，然案34273於15日即開始出現症狀，16日PCR陽性確診（CT值22）。且該澎湖旅遊團已陸續出現多名確診者，加以該會議場地為密閉空間，傳播風險較高，北市衛生局疾管科經疫調後，已匡列柯文哲市長和黃珊珊副市長在內16人應進行居家隔離，隔離至4/24日0時止，目前相關疫調仍持續進行中。
大S具俊曄婚後首同框！品嘗米其林美食 知名男星也在場
大S的老公具俊曄在台灣獻出人夫DJ首秀，獲得高度評價，已經來台一個多月的他也開始外出聚會，認識大小S的好朋友們，近日網友曝光一家人到米其林二星餐廳「RAW」用餐的照片，是新婚夫妻倆首度同框照，具俊曄在此行也和轉型當畫家的郭彥甫等藝術圈人士會晤，似乎對台灣藝術圈也頗有興趣。
具俊曄自來台後，一直遵循老婆大S的想法，行為保持低調，原本曾說要帶姐夫去吃麻辣鍋的小S，可能因顧及前姐夫汪小菲的感受，不敢太過張揚。韓國網友今（17）日在論壇theqoo曝光3人被偷拍到去RAW餐廳用餐的照片，大S和老公比肩而坐，小S也陪同出席，陪姐夫享受高級的法式創意料理，氣氛看起來很不錯。
有友人曝光在場人士合照，具俊曄戴上眼鏡和男星郭彥甫合影，大小S則沒有入鏡，在場還有藝術圈人士，由於具俊曄在韓國對藝術創作、NFT等產品都很有研究，此趟聚會是否有意結識台灣藝術界人士，將事業版圖移來台灣，避免和老婆生活聚少離多？《NOWnews今日新聞》詢問出席的小S是否要居中牽線，幫姐夫在台灣經營新事業，她不願多做回應。
不過，具俊曄在媒體緊迫盯人之下，終於能外出大啖美食，合影顯得很開心，在夜店表演心情也很愉悅，陸續在IG貼出夜店表演現場影片，全場舞力全開的大場面，讓他感動發文，向前來的粉絲們致謝，也稱讚小S是最棒的小姨子！（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。