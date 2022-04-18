極簡生活從保養開始　透過「以光養膚」解決肌膚小狀況

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避免肌膚老化問題 平常務必「安內攘外」
陳瑜芳老師說到，保養肌膚要懂得「安內攘外」。安內，維持正常作息、保持心情愉悅，時常補充水分及適當運動，避免皮膚問題更加嚴重；攘外，外出時要防止紫外線造成光老化，務必要做好防曬。陳瑜芳老師表示，「光」是老化的主因，長期未防曬，將造成臉上出現深淺斑點、細紋。
其他如日常熬夜壓力大的人，就會出現膚色不均、暗沉蠟黃的問題；內分泌失調或清潔不徹底，易長粉刺痘痘，讓毛孔粗大；年紀超過25歲，膠原蛋白流失，皮膚就容易產生細紋和鬆弛。陳瑜芳老師提到，如果使用不適合自己的保養品，或是不正確的保養方式，也容易變成敏感肌。
至於臉部肌膚保養，不建議過度清潔或去角質，以免破壞肌膚屏障，陳瑜芳老師補充，女性22歲以後，一個月一次去角質已是「極限」，因角質本身就會正常代謝，且一般的化妝水或洗面乳已有溫和去角質的功能，更重要的是使用正確的保養手段或是醫美科技，為肌膚進行補水與保水，才能避免快速老化。
沒時間或保養無效 醫美科技來幫忙
陳瑜芳老師表示，忙碌的人可透過醫美科技使保養更佳速效，例如彩衝光是「保養型」的光電設備，術後反應小，可作為其他肌膚問題治療手段之後，讓效果更加鞏固的療程，例如去斑、飛梭等；對主要想維持膚況的人也適用，有人則是因為第一次接觸醫美較為陌生，彩衝光也相當適合做敲門磚。
陳瑜芳老師表示，彩衝光是以強脈衝的方式，輸出各種不同波段的光線，在不破壞角質層的前提，打到皮下不同深度，改善多種肌膚問題，因皮膚對於不同光波的吸收跟散射，會有不同的反應，可分為500到1200微米，7到9種波長的濾片。
例如，515、560微米的濾片，可解決表皮色斑、血絲的問題以及均勻膚色；590微米可解決紅色的痘印及淺層血管的問題，讓膚色去黃亮白；615微米可去除深層黑色素，640微米可嫩膚、改善毛孔或去除細紋；695微米可解決深層血管問題，改善細紋、毛孔粗大，甚至可以脫毛。
另外，還有兩種特殊濾片，深度範圍較大，可改善痘痘、痤瘡、粉刺，以及治療面部潮紅、玫瑰痤瘡與光老化問題。
陳瑜芳老師表示，進入彩衝光療程，首先會清潔皮膚，並敷上表皮麻藥，若有過敏問題，民眾可選擇不敷麻藥。接著，會塗上透明凝膠作為隔離保護，避免熱傷害。醫師會替患者選擇合適的濾片，操作時一邊調整適合的能量，全臉只需5-8分鐘即可完成。由於術後角質代謝加速，要避免使用去角質及酸類成分產品，安心等待膚質變好。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53407
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