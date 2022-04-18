外送訂單突取消！他見「夢幻千元菜色」樂呆：可以下班了
台灣外送文化盛行，也增添許多有趣的故事。近日，一名外送員分享，她接到一筆要價千元的高級日式料理訂單，結果出發不到3分鐘，訂單就突然取消，也因此獲得美味又豐盛的晚餐，讓同行們看了非常羨慕。
臉書社團「外送員的奇聞怪事」中，有位網友PO文開心分享「送餐途中，客人莫名取消訂單，今晚晚餐有著落了。」可以看見菜色非常豪華，漂亮油紋又肥美的鮭魚生魚片，以及灑滿鮭魚卵的豐盛北海道干貝丼，總共要價1165元，全都免費成為原PO的晚餐。
照片也讓同行們看完超級羨慕，「好夢幻的實收啊」、「干貝丼也太爽」、「賺爛了賺爛了」、「這油花很可以」、「滿滿恩典的一餐」、「好吸引我，早知道果斷加入外送」、「太爽了，今天可以下班了」、「上輩子燒好香」。
原PO也向《NOWnews今日新聞》透露，事實上在出發送餐不到3分鐘，系統就跳出另一個訂單的畫面，結果按下接單後，原先的訂單就莫名其妙的消失，詢問客服後也沒有詳細原因，僅換來「餐點自行處理」。
值得一提的是，幸運得到這份豪華料理的他，也大讚店家手藝和服務，不僅好吃又美味，干貝丼還撒金箔，而且店家還貼心附上保冰袋來維持溫度，令他印象深刻，得到難忘的外送體驗。（編輯：詹鎰睿）