愛點外送的小心了！女點餐遭收「2倍錢」 手法同行秒懂
外送平台近幾年蓬勃發展，除了美食之外，許多日常生活用品也都能用APP輕鬆購得，但你是愛好現金流還是刷卡流來支付商品金額呢？近日，就有網友分享自己使用現金給錢，不料，明明有付錢卻被系統通知並未收到款項，其原因曝光後，釣出不少外送員揭露「暗黑手法」，引發討論。
原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」貼文指出「我點外送用現金付費，但是外送員拿了錢卻沒有按送達，外送員到達一分鐘不到我就開門付款收餐點了......結果系統顯示外送員還在等我，我馬上訊息外送員說我拿到餐點了，結果外送員表示『不用管系統』，我選擇相信他」。
「沒想到.....沒過多久，系統竟然通知我，外送員回報『未付錢』」原PO氣憤表示「系統後來還表示，此次的費用將於下次使用時再補收......我真的太生氣了，想請問各位這個外送員是什麼意思？是故意的嗎？我有去警察局說要告這位外送員，警察說不能確定他是不是故意的？讓我先回報客服再來決定.....」。
貼文一出，釣出不少外送員同行表示「恭喜又一位準備永久停權了，收了錢卻回報你未付款，應該可以提告他侵佔，聽警察在五四三，忘記怎會回報客服？SOP是先收錢再給餐，哪有忘記的理由？」、「就是暗槓你的餐費，不要懷疑，跟系統無關」、「沒收到錢，怎麼可能你可以拿東西走人，這點就太難解釋」、「現金的最好叫外送員在你面前按已配送！最近很多客人這樣要求，有跟他們聊過，才知道都是被外送員搞」、「回報客服直接檢舉他就對了！」、「直接檢舉讓他永久停權不能跑！有夠惡劣，逼客人付兩倍餐費」。（編輯：張嘉哲）