黃捷女僕咖啡廳初體驗！「呆萌魔法」融化粉絲：太有潛力
高雄市的正妹議員黃捷，在空靈又甜美的外表下，藏著一顆積極為人民服務的熱忱，廣受大眾喜愛，更被封為「鄉民女神」。近日，黃捷就分享她初次光顧女僕咖啡廳的趣事，結果尷尬又逗趣的表情，再度引發粉絲討論，「議員也太萌了吧」。
黃捷18日PO文分享，因應時事話題「台灣人還能吃什麼之好吃魔法來囉！」原來她前陣子受到知名YouTuber喬瑟夫和歌手盧廣仲的影片感召，以及立委賴品妤的萌照，一直想去女僕咖啡廳體驗。
而這次，黃捷也終於找到時間，來到全台歷史最悠久、素有南霸天之稱的「月讀女僕咖啡」，並害羞直呼「萌萌的女僕帶著我施ドキドキ好吃魔法實在很害羞，有多害羞呢？看影片就知道了」。
可從影片看到，黃捷在女僕的教學下，一起施展能讓食物變好吃的魔法，雖然黃捷似乎有些尷尬和害羞，但擺起動作逗趣又可愛，也讓不少粉絲稱讚「融化了」、「感覺妳施魔法快施到白眼」、「結果客人比女僕還可愛!怎麼會這樣」、「有一種呆萌感」。
此外，黃捷也不忘幫忙推廣介紹餐廳，「一進館內，就被歐風的裝潢吸引，聽同樣來自鳳山的鄭館長解說，才知道有別於市面上的日式風格，月讀是走歐式風，店裡的一磚一瓦，甚至樓梯旁的女兒牆，都是館長自己砌的，十分特別」，也幽默自嘲，「女僕們都豪可愛⋯終於真的大家講的好暈是什麼意思ㄌ」。（編輯：詹鎰睿）