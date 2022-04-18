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黃捷女僕咖啡廳初體驗！「呆萌魔法」融化粉絲：太有潛力

▲黃捷初次體驗女僕咖啡廳，和女僕一起施展好吃魔法，讓粉絲們樂翻。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷初次體驗女僕咖啡廳，和女僕一起施展好吃魔法，讓粉絲們樂翻。（圖／翻攝黃捷臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 13:52:49

高雄市的正妹議員黃捷，在空靈又甜美的外表下，藏著一顆積極為人民服務的熱忱，廣受大眾喜愛，更被封為「鄉民女神」。近日，黃捷就分享她初次光顧女僕咖啡廳的趣事，結果尷尬又逗趣的表情，再度引發粉絲討論，「議員也太萌了吧」。

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黃捷18日PO文分享，因應時事話題「台灣人還能吃什麼之好吃魔法來囉！」原來她前陣子受到知名YouTuber喬瑟夫和歌手盧廣仲的影片感召，以及立委賴品妤的萌照，一直想去女僕咖啡廳體驗。

而這次，黃捷也終於找到時間，來到全台歷史最悠久、素有南霸天之稱的「月讀女僕咖啡」，並害羞直呼「萌萌的女僕帶著我施ドキドキ好吃魔法實在很害羞，有多害羞呢？看影片就知道了」。

▲黃捷初次體驗女僕咖啡廳，施展好吃魔法。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷害羞又尷尬的擺起姿勢，也讓網友們笑說，很有當女僕的潛力。（圖／翻攝黃捷臉書）
可從影片看到，黃捷在女僕的教學下，一起施展能讓食物變好吃的魔法，雖然黃捷似乎有些尷尬和害羞，但擺起動作逗趣又可愛，也讓不少粉絲稱讚「融化了」、「感覺妳施魔法快施到白眼」、「結果客人比女僕還可愛!怎麼會這樣」、「有一種呆萌感」。

此外，黃捷也不忘幫忙推廣介紹餐廳，「一進館內，就被歐風的裝潢吸引，聽同樣來自鳳山的鄭館長解說，才知道有別於市面上的日式風格，月讀是走歐式風，店裡的一磚一瓦，甚至樓梯旁的女兒牆，都是館長自己砌的，十分特別」，也幽默自嘲，「女僕們都豪可愛⋯終於真的大家講的好暈是什麼意思ㄌ」。（編輯：詹鎰睿）

▲黃捷初次體驗女僕咖啡廳，施展好吃魔法。（圖／翻攝黃捷臉書）
▲黃捷終於一圓女僕咖啡廳的初次體驗，也笑稱終於了解「好暈」是什麼意思。（圖／翻攝黃捷臉書）

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