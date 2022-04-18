為何頂大生面試容易錄取？「殘酷規則」學霸沒說：很可怕

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「我原本以為台大通識課準備團體報告狀況已經很糟糕，但這卻是職場每一天都在發生的事情，而且可怕的是，這些同事能力不夠又意見一堆才是最讓人頭疼的，且這種同事在職場還會因為年資凌駕在其他人頭上，念什麼大學雖然是高中學習成果差異，但更好的大學有更多的資源、更優秀同儕刺激、老師對學生要求更高，原先的差距加上四年訓練強度的堆疊，實在想不到頂大在職場能力能有多廢」。
貼文一出，不少頂大學生紛紛出面應援「只能說，台大就算躺平也真的比後段大學還強，這一直都是事實」、「我覺得可怕的不是能力不好，是能力不好又不自知，那才最可怕」、「面試的時候就是頂大生吃香啊，企業也曉得這之中的翹楚，頂大生就確實會比較出眾」、「超懂你感受....現在帶我的主管也是靠年資撐上去，結果都亂教一通」、「頂大真要耍廢，肯定也還是比其他校還要更強」、「有資源不一定能變強，但沒資源很難變強」、「簡單來說，頂大就是真的讀書風氣盛行，許多東西都是互相Push前進，出社會後起薪高、面試機會多、錄取率高都不是沒原因的」。
不過，也有網友表示「後段大學還是看人造化」、「喜歡糾結在無關痛癢的事情上的人哪裡都有啦」、「覺得能力上可能有差，但溝通能力可能跟學歷無關吧」、「我也遇過台大生很雷的啊，特別愛鑽牛角尖的也有，覺得還是看個人造化」、「啊大家也都心知肚明，只是沒講出來而已，如果讀書考試跟基本能力沒有正相關，那求職看學歷幹嘛？」（編輯：張嘉哲）