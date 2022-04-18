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遭超商「誤告詐欺」收傳票！高中弟法院淚崩：我是好孩子

▲高中弟弟被「誤告詐欺」，出庭寫下心聲。（圖／翻攝《爆料公社》）
▲高中弟弟被「誤告詐欺」，出庭寫下心聲。（圖／翻攝《爆料公社》）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 14:49:352022-04-18 14:59:34

只是到超商儲值卻搞到「上法院」？近期有位母親控訴，兒子到超商儲值信用卡，卻因為店員單方面的疏失，被搞到必須上法院，而高中弟弟到法院說明的「心聲」曝光，更是讓上萬網友憤怒不已。

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一位媽媽在臉書《爆料公社》上發文提到，兒子日前在住家附近的超商領貨，沒想到半小時後突然接到兒子來電表示「媽媽，我被告詐欺罪了」，更被留置在便利商店，等待警方過來盤問。

原PO與老公也立刻衝往超商了解情況，才得知原來前幾日兒子用信用卡儲值悠遊卡500元失敗，必須改用現金支付，而店員卻沒有告知，就任由兒子離開便利商店，後續才報警、提告詐欺。

▲高中弟弟被迫到法院說明，全校師長也都因此被約談。（圖／翻攝Pexels）
▲高中弟弟被迫到法院說明，還要被學校師長約談。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO更質疑，根據當時監視器畫面顯示，也發現該店員沒有告知兒子需改收現金，且超商店長也沒先通知家長處理，就直接要求才高中的兒子留在店內等警察到場。

釐清狀況後，超商總公司承辦員強調已經撤告，不過原PO家中過兩天又收到法院傳票，要一家三口出庭配合調查，詢問律師才得知「詐欺罪一般屬於非告訴乃論之罪，檢警機關一旦知悉就須依職權調查偵辦，不能藉由和解撤告」，且法院還將通知寄到了學校，導致兒子必須接連受到校長、主任、導師等人的約談，讓兒子在學校的名譽受損，讓原PO更加氣憤不已。

而高中弟也到法院說明時，在意見陳述表上寫下想對法官說的話「我是好孩子，我沒有做壞事」，未來只希望好好上大學，這次事件更已經對他的身心產生衝擊。

不少網友看完詳細經過，也紛紛痛批「店家還是要給個交代吧。自家的員工沒教育好，搞得人家小孩心裡受傷」、「超商、法院、學校一干人等作為都傷害到孩子身心，扯到爆」、「感覺弟弟一生的清白都毀了」、「一個好孩子也因為這次的事件，可能從此都無法再信任別人，這樣的創傷誰能負責」。（編輯：潘毅）

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