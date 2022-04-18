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早午餐店生意爆棚！老闆「1藉口」扣員工薪　結局超警世

▲曾在早午餐店工作的員工發文訴苦「店裡生意越來越好，老闆卻用1藉口扣薪」，然而最終結局曝光，也讓眾多網友直呼「很警世」。（示意圖／取自pixabay）
▲曾在早午餐店工作的員工發文訴苦「店裡生意越來越好，老闆卻用1藉口扣薪」，然而最終結局曝光，也讓眾多網友直呼「很警世」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 16:26:32

台灣的早午餐店越來越多，菜色也走向精緻化發展。不過就有員工發文訴苦「店裡生意越來越好，老闆卻編出1藉口扣薪」，最終結局曝光更讓眾多網友直呼「很警世」。

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原PO在臉書《靠北老闆/主管2.0》上分享經歷「我上份工作是做早午餐店，老闆剛加盟時我就進去做了，一開始是短期工讀，後來老闆看我很努力，希望我轉正職，每個月薪水3萬，月休四天」。

後來原PO開始打拼，每天早上6點半到店裡幫忙備料，「半小時時間不算工錢也不計較」，店裡生意也越來越好，忙到沒時間上廁所，老闆才決定多請人手。

▲老闆眼見店裡生意穩定，就以忙不過來還要多請人，扣了員工薪水。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
▲老闆眼見店裡生意穩定，就以忙不過來還要多請人為由，扣了員工薪水。（圖／翻攝《靠北老闆/主管2.0》）
過了幾個月後生意穩定了，雖然店內已經有3個員工加老闆，一行人還是忙不過來，老闆便開始質疑「你們做久效率應該要提高才對，我再多請人又要多支出薪水了」，後來更真的實踐，3位員工薪水都被扣3千。

最終3位員工的怨氣終於爆發，直接在下個月集體離職，原PO也感慨「開口提離職時老闆開心極了，完全不慰留還一副你們拿太多錢的態度，認為我們走人後他之後可以找只要領2萬多的員工，省下不少，現在生意穩定，我們離開他賺更多」。

沒想到幾個月後，原PO又接到這位老闆的電話，一開頭就問「是否找到工作了？有空回去兼差幫忙嗎？」原PO試探一問後才得知「我們走後老闆找了工讀生，但他們認為錢少所以工作態度就是應付心態，也不肯提早半小時來備料做白工，店裡品質下滑、出餐變慢，客人也逐漸流失了」。

不過原PO沒有答應老闆的請託，反而在放假時騎車特地去看前老闆店裡的現況，「假日用餐時間裡面用餐不到4人，以前這個時間可是店裡用餐有20幾人店裡都坐滿」，後續更準備要把店面頂讓，讓他不禁感嘆「種什麼因得什麼果」。

不少網友看完後也紛紛回應「再一次證明員工才是老闆最重要的資產啊」、「把員工當耗材，這下場很警世」、「老闆不應該從員工身上找利潤」、「有些老闆就是生意大了就愛理不理的，自以為自己厲害很高傲，等到爛的時候再苦苦哀求」。（編輯：潘毅）

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