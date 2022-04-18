早午餐店生意爆棚！老闆「1藉口」扣員工薪　結局超警世

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後來原PO開始打拼，每天早上6點半到店裡幫忙備料，「半小時時間不算工錢也不計較」，店裡生意也越來越好，忙到沒時間上廁所，老闆才決定多請人手。
過了幾個月後生意穩定了，雖然店內已經有3個員工加老闆，一行人還是忙不過來，老闆便開始質疑「你們做久效率應該要提高才對，我再多請人又要多支出薪水了」，後來更真的實踐，3位員工薪水都被扣3千。
最終3位員工的怨氣終於爆發，直接在下個月集體離職，原PO也感慨「開口提離職時老闆開心極了，完全不慰留還一副你們拿太多錢的態度，認為我們走人後他之後可以找只要領2萬多的員工，省下不少，現在生意穩定，我們離開他賺更多」。
沒想到幾個月後，原PO又接到這位老闆的電話，一開頭就問「是否找到工作了？有空回去兼差幫忙嗎？」原PO試探一問後才得知「我們走後老闆找了工讀生，但他們認為錢少所以工作態度就是應付心態，也不肯提早半小時來備料做白工，店裡品質下滑、出餐變慢，客人也逐漸流失了」。
不過原PO沒有答應老闆的請託，反而在放假時騎車特地去看前老闆店裡的現況，「假日用餐時間裡面用餐不到4人，以前這個時間可是店裡用餐有20幾人店裡都坐滿」，後續更準備要把店面頂讓，讓他不禁感嘆「種什麼因得什麼果」。
不少網友看完後也紛紛回應「再一次證明員工才是老闆最重要的資產啊」、「把員工當耗材，這下場很警世」、「老闆不應該從員工身上找利潤」、「有些老闆就是生意大了就愛理不理的，自以為自己厲害很高傲，等到爛的時候再苦苦哀求」。（編輯：潘毅）