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天秤滿月風暴！12星座遇上危機　專家曝「平安度過」指南

▲十二星座這幾日可能在關係之中因為某些小事而勾起壓抑深藏的情緒、與他人之間的相處掀起不小的波瀾。（示意圖／取自unsplash）
▲十二星座這幾日可能在關係之中因為某些小事而勾起壓抑深藏的情緒、與他人之間的相處掀起不小的波瀾。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-18 16:44:56

昨（17）日滿月發生在代表平衡、關係的天秤座，塔羅牌老師艾菲爾指出，這輪滿月是個超級滿月，加上與木星、冥王星的刑克相位，會讓十二星座在關係之中因為某些小事而勾起壓抑深藏的情緒、與他人之間的相處掀起不小的波瀾，也有可能透過事情的爆發而看見在關係中的轉機，為了讓十二星座在這幾天的情緒風暴中平安度過，艾菲爾老師提供安度指南，建議大家同時參考太陽、上升星座。 

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▲5星座沒有惡意，卻天生個性上會帶給他人莫名壓力。（圖／Shutterstock）
▲為了讓十二星座在這幾天的情緒風暴中平安度過，艾菲爾老師提供安度指南。（示意圖／Shutterstock）
十二星座天秤座滿月【安度指南】關鍵 

白羊座 

發生在親密宮位的天秤滿月，你與伴侶、合作夥伴的關係或許出現挑戰，請多留意彼此的情緒，別讓情緒帶著所有的事情走，表達內心感受與想法固然重要，如何用適合的方式傳達才是重點。 

金牛座 

發生在工作宮位的天秤滿月，或許會讓你的職場人際關係出現變動，與同事、客戶之間在溝通的時候，有需要的時候以郵件、書面的方式聯繫，字裡行間的情緒請收拾好，多做確認才發給對方，避免情緒影響工作，也可以在週末放下所有工作，好好的放個假！ 

雙子座 

發生在戀愛宮位的天秤滿月，和交往的對象之間，某些看彼此不順眼的點會浮現出來，將導致兩人爭吵進而分開。單身的你，不適合在這幾天進行表白，日後有可能也會以失敗收場。 

巨蟹座 

發生在家庭宮位的天秤滿月，彷彿回到了守護的家，部分人在這幾天可以多留時間在家中，與家人有機會敞開心交流過往的心結，所謂的血濃如水，一家人哪有隔夜仇，只要傳達出對彼此的心意就好了。 

獅子座 

發生在交流宮位的天秤滿月，這幾天是考驗你情商的時刻。與人溝通之時他人的遣辭用語也許一下就刺中你的心，而你也不甘示弱的回擊，導致無用的溝通還得罪了彼此，這幾天找個時間靜坐冥想，沈澱你的心緒，有什麼話可以之後再說，不急著一下就說出口。 

處女座 

發生在財帛宮位的天秤滿月，這幾天你與金錢的關係會受到不小的考驗，有可能在未經預算以及風險的的考量下，將大把銀子砸到投資的項目中，也可能一股腦地想要買昂貴的某個東西而刷卡而欠下卡債。這段期間停止所有動作，問問你的錢是否想要這樣就被你花掉，相信你會有答案的。 

天秤座 

發生在命宮的天秤滿月，這幾天你會發現你已經很久沒有好好的看看自己、與你自己相處，因為過去一段時間你總是在與他人的關係之間奔忙，而忘了關心自己。這幾天，在鏡子前面好好端詳自己、對自己說說話，在對話中你會意識到你才是你自己的主人，而非透過他人來肯定你自己。 

天蠍座 

發生在心靈宮位的天秤滿月，也許會勾起你內心隱藏的情緒，突然之間什麼事都不想做、不想管，只想一個人待著。別因為這樣就產生罪惡感，休息才能走更長遠的路。如果在獨處時不想被打擾，可以預先通知他人而關掉通訊軟體或手機，你可以放縱一下的。 

射手座 

發生在人際宮位的天秤滿月，以往在社交聚會中無往不利的你，這幾天有機會因為某些事件而看清身邊的人，是否該繼續與他人的友誼、在現有的圈子是否值得你繼續待下去，都是你可以思考一下的。 

摩羯座 

發生在事業宮位的天秤滿月，部份人的工作或許可以告一段落、迎接成果。這幾天，你或許會開始思考你是否用了太多時間工作事業上，而忽略了家人。不妨，暫時脫離你的工作，梳理你和工作之間的關係，也許你會做出重要的選擇。 

水瓶座 

發生在遷徙宮位的天秤滿月，觸發你很想要出外長途旅行的心情，礙於疫情或許你已經被關了很長一段時間，不過還是你請多加忍耐，透過影片、看書的方式來滿足你想出外旅行的心情吧！ 

雙魚座 

發生在疾厄宮位的天秤滿月，要特別關注你與健康之間的關係。這幾天，有可能會突然發現自己身體的小病痛，千萬不要就這樣讓它過去，有時間請你一定要去看醫生，甚至是訂下健康檢查，好好的檢視一下你與身體的關係，別與身體漸行漸遠。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。 

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