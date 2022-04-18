天秤滿月風暴！12星座遇上危機　專家曝「平安度過」指南

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白羊座
發生在親密宮位的天秤滿月，你與伴侶、合作夥伴的關係或許出現挑戰，請多留意彼此的情緒，別讓情緒帶著所有的事情走，表達內心感受與想法固然重要，如何用適合的方式傳達才是重點。
金牛座
發生在工作宮位的天秤滿月，或許會讓你的職場人際關係出現變動，與同事、客戶之間在溝通的時候，有需要的時候以郵件、書面的方式聯繫，字裡行間的情緒請收拾好，多做確認才發給對方，避免情緒影響工作，也可以在週末放下所有工作，好好的放個假！
雙子座
發生在戀愛宮位的天秤滿月，和交往的對象之間，某些看彼此不順眼的點會浮現出來，將導致兩人爭吵進而分開。單身的你，不適合在這幾天進行表白，日後有可能也會以失敗收場。
巨蟹座
發生在家庭宮位的天秤滿月，彷彿回到了守護的家，部分人在這幾天可以多留時間在家中，與家人有機會敞開心交流過往的心結，所謂的血濃如水，一家人哪有隔夜仇，只要傳達出對彼此的心意就好了。
獅子座
發生在交流宮位的天秤滿月，這幾天是考驗你情商的時刻。與人溝通之時他人的遣辭用語也許一下就刺中你的心，而你也不甘示弱的回擊，導致無用的溝通還得罪了彼此，這幾天找個時間靜坐冥想，沈澱你的心緒，有什麼話可以之後再說，不急著一下就說出口。
處女座
發生在財帛宮位的天秤滿月，這幾天你與金錢的關係會受到不小的考驗，有可能在未經預算以及風險的的考量下，將大把銀子砸到投資的項目中，也可能一股腦地想要買昂貴的某個東西而刷卡而欠下卡債。這段期間停止所有動作，問問你的錢是否想要這樣就被你花掉，相信你會有答案的。
天秤座
發生在命宮的天秤滿月，這幾天你會發現你已經很久沒有好好的看看自己、與你自己相處，因為過去一段時間你總是在與他人的關係之間奔忙，而忘了關心自己。這幾天，在鏡子前面好好端詳自己、對自己說說話，在對話中你會意識到你才是你自己的主人，而非透過他人來肯定你自己。
天蠍座
發生在心靈宮位的天秤滿月，也許會勾起你內心隱藏的情緒，突然之間什麼事都不想做、不想管，只想一個人待著。別因為這樣就產生罪惡感，休息才能走更長遠的路。如果在獨處時不想被打擾，可以預先通知他人而關掉通訊軟體或手機，你可以放縱一下的。
射手座
發生在人際宮位的天秤滿月，以往在社交聚會中無往不利的你，這幾天有機會因為某些事件而看清身邊的人，是否該繼續與他人的友誼、在現有的圈子是否值得你繼續待下去，都是你可以思考一下的。
摩羯座
發生在事業宮位的天秤滿月，部份人的工作或許可以告一段落、迎接成果。這幾天，你或許會開始思考你是否用了太多時間工作事業上，而忽略了家人。不妨，暫時脫離你的工作，梳理你和工作之間的關係，也許你會做出重要的選擇。
水瓶座
發生在遷徙宮位的天秤滿月，觸發你很想要出外長途旅行的心情，礙於疫情或許你已經被關了很長一段時間，不過還是你請多加忍耐，透過影片、看書的方式來滿足你想出外旅行的心情吧！
雙魚座
發生在疾厄宮位的天秤滿月，要特別關注你與健康之間的關係。這幾天，有可能會突然發現自己身體的小病痛，千萬不要就這樣讓它過去，有時間請你一定要去看醫生，甚至是訂下健康檢查，好好的檢視一下你與身體的關係，別與身體漸行漸遠。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。