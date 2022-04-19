買全家霜淇淋遇「黃金時機」賺翻！店員認了：會多擠2圈
全家霜淇淋從以前至今話題度都非常高，這回和滴妹的飲料品牌「再睡5分鐘」合作，史上首次一口氣推出4種口味，立刻成為近期社群最熱門的話題之一。而值得關注的是，不少網友朝聖之後，發現有些人都容易買到特大份量的霜淇淋，而有些人則是買到中規中矩版本，近日引起不少話題。近日，就有網友分享自己去購買霜淇淋時，遇到「黃金時機」，結果拿到手的霜淇淋竟有5圈之高，貼文引發熱議。
原PO在臉書社團「全家/7-11好物分享區」貼文指出「剛剛去朝聖了全家的霜淇淋，因為購買的時候霜淇淋還在製冷，我就跟店員說等一下沒關係，結果才等了10分鐘，拿到手的霜淇淋真的嚇到我！到底這一支要吃多久啦！」只見貼出的照片，該支霜淇淋的圈數高達5圈之多，比一般三圈半的霜淇淋份量還要多出非常多，讓原PO又驚又喜。
貼文一出，網友紛紛回應「我也有買到五圈的哈哈哈，店員人真的很好」、「我上次也等十分鐘拿到五圈的！但這種時候也很難遇到啦XD」、「你這高度太犯規了吧，我已經吃三支都是正常版」、「這樣再久我也願意等」、「好羨慕喔，都還沒買過這麼大支的」、「我那天買全家也是超級大，根本吃不完啦哈哈」；而也有全家店員出面表示「如果遇到剛好製冰時有客人願意等，通常真的會多擠2圈，不好意思讓客人等那麼久」。
不過，雖然拿到份量超大的霜淇淋是非常開心的事情，感覺物超所值，但《NOWnews》日前也報導「全家店員不忍了！『霜淇淋規則』一堆人不懂：根本太可憐」就有店員表示，店員表示，全家霜淇淋SOP就是以「三圈半」為基本，如果超過都是店員多擠的，且三圈半要從餅乾內部開始計算起，所以上面僅有兩圈半是正常，要包括餅乾內部的那圈。至於冰淇淋越後面圈數份量越小，店員也解釋「因為要收圈才能夠穩住霜淇淋，否則全部都是同樣直徑，顧客拿了不小心就會整支垮掉」，希望大家要記得「三圈半」準則看待，不要再以為全家都是賣5圈以上或是超大霜淇淋是常態了！（編輯：張嘉哲）