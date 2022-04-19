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中鋼紀念品爆抄襲？設計品牌講出「內幕」　破億訂單飛了

▲中鋼公司111年股東常會紀念品為環保餐具組，但卻爆出抄襲疑雲，設計品牌「源源鋼藝uanuan」，引發討論。（圖／中鋼公司提供）
▲中鋼公司111年股東常會紀念品為環保餐具組，但卻爆出抄襲疑雲，設計品牌「源源鋼藝uanuan」，引發討論。（圖／中鋼公司提供）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 08:35:25

中鋼股東會昨（18）日公布今年的紀念品，是以方便又美觀的「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，正當網友大讚「中鋼總是不會讓人失望」之時，卻有設計品牌「源源鋼藝uanuan」爆料內幕，指出中鋼曾跟他們來回討論數次，最後因貼牌問題而告吹，沒想到看到紀念品成品卻與自家產品相似，讓他們感到傻眼又無奈，又掀起另一波話題，不少人要求中鋼出面回應。

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設計品牌「源源鋼藝uanuan」在臉書上發文提到「關於某上市上櫃公司的股東禮品終於亮相，說真的去年與這間公司來來回回討論好幾次，負責的相關單位也來過工作室，並跟我當面有過幾次的討論，想和源源鋼藝uanuan品牌其中一項的商品口卡餐具合作，並詢問貼牌、聯名合作的可能性，還有專利授權、專利號等等」。

最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似」源源鋼藝強調「我的態度就是那樣，不管幾億的大訂單，不能接受貼牌就是不貼牌！這不是囂張不囂張，這是經營的原則問題，所以我說經營一個『真正的品牌』真的不是那麼容易，當你失去原本的初衷，接下來就有1就有2」。

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▲中鋼今年的紀念品爆出抄襲疑雲，設計品牌源源鋼藝傻眼表示「最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式」，引發討論。（圖/中鋼提供、源源鋼藝臉書）
源源鋼藝說，我們恭喜中鋼研發設計成功，市場良性的競爭，誕生可能更棒的產品給市場？「我不想說抄襲了，但是，有這麼大的公司認同並且實踐我們創造的體驗，還是滿滿的成就感，其他細節你們自己判斷了！這就是台灣目前的品牌環境，口口聲聲說要支持台灣在地品牌，好聽話我也聽很多了啦，這一代我們自己救」。

貼文一出，不少網友紛紛留言「難怪我覺得好像，可又覺得跟我的又不太一樣」、「威～難怪覺得怎麼長那麼像啦XD」、「中鋼應該要出面回應一下吧.....畢竟原設計品牌都出來講話了」、「我佩服你的堅持....破億訂單我真的直接會接」、「你的有申請專利嗎？要保護自己耶！」；不過也有網友表示「他們有改良耶，轉一下蓋起來就可以用了，要不要也致敬一下」源源鋼藝則對此回應「其實那些結構我們早期都有討論過 ，未來會改良一些地方吧！」（編輯：張嘉哲）



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