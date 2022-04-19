中鋼紀念品爆抄襲？設計品牌講出「內幕」　破億訂單飛了

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「最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似」源源鋼藝強調「我的態度就是那樣，不管幾億的大訂單，不能接受貼牌就是不貼牌！這不是囂張不囂張，這是經營的原則問題，所以我說經營一個『真正的品牌』真的不是那麼容易，當你失去原本的初衷，接下來就有1就有2」。
源源鋼藝說，我們恭喜中鋼研發設計成功，市場良性的競爭，誕生可能更棒的產品給市場？「我不想說抄襲了，但是，有這麼大的公司認同並且實踐我們創造的體驗，還是滿滿的成就感，其他細節你們自己判斷了！這就是台灣目前的品牌環境，口口聲聲說要支持台灣在地品牌，好聽話我也聽很多了啦，這一代我們自己救」。
貼文一出，不少網友紛紛留言「難怪我覺得好像，可又覺得跟我的又不太一樣」、「威～難怪覺得怎麼長那麼像啦XD」、「中鋼應該要出面回應一下吧.....畢竟原設計品牌都出來講話了」、「我佩服你的堅持....破億訂單我真的直接會接」、「你的有申請專利嗎？要保護自己耶！」；不過也有網友表示「他們有改良耶，轉一下蓋起來就可以用了，要不要也致敬一下」源源鋼藝則對此回應「其實那些結構我們早期都有討論過 ，未來會改良一些地方吧！」（編輯：張嘉哲）