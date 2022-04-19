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九天玄女唯一指定姐妹爆紅！IKEA突「神行銷」 萬人讚爆

▲九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，因詼諧幽默、洗腦台詞成功爆紅，對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA也PO出一張圖片「神行銷」，讓萬名網友讚爆。（圖／翻攝自阿翰po影片 youtube頻道）
▲九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，因詼諧幽默、洗腦台詞成功爆紅，對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA也PO出一張圖片「神行銷」，讓萬名網友讚爆。（圖／翻攝自阿翰po影片 youtube頻道）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 10:40:18

九天玄女「唯一指定姐妹」由網紅阿翰所飾演，他將自己扮演成算命阿姨「廖麗芳」，以詼諧幽默、洗腦台詞成功爆紅，在過去一週成為各大平台最火紅的人物，也引起各界關注；對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA也PO出一張圖片「神行銷」，讓萬名網友讚爆。

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網紅阿翰在日前發布最新影片，扮演算命阿姨廖麗芳，號稱自己是「九天玄女唯一指定姐妹」，請客人將玉米以及鹽灑進平底鍋當中，接著不斷喊著「800英尺！500英尺！降落！降落！100英尺！降落」接著隨著爆米花開始炸出，阿翰透露「九天玄女已經在附近了，法力無邊，天機不可洩漏之玄妙幻法，有沒有看過這樣的算命？全台灣就只有我！讚嘆九天玄女，感謝九天玄女之『天女散花』」。

▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
▲網紅阿翰扮演「九天玄女唯一指定姐妹」，恭請九天玄女降落，笑翻不少人。（圖/阿翰PO影片YT）
也因為阿翰在影片內使用「平底鍋」，並在裡面放入玉米及鹽巴，對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA也不放過能「大蹭特蹭」的好機會，昨（18）日就在臉書粉專PO出一張「平底煎鍋」的商品照片，並在圖片內標註「本商品不含玉米和鹽」，表示「一把玉米、一米鹽，自己準備」，甚至還在留言處標記《阿翰po影片》「玉米都有指定了，鍋子可以考慮我」。

▲網紅阿翰在影片內使用「平底鍋」，並在裡面放入玉米及鹽巴，對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA昨（18）日就在臉書粉專PO出一張「平底煎鍋」的商品照片，並在圖片內標註「本商品不含玉米和鹽」。（圖／翻攝自IKEA臉書）
▲網紅阿翰在影片內使用「平底鍋」，並在裡面放入玉米及鹽巴，對此，瑞典知名傢俱品牌IKEA昨（18）日就在臉書粉專PO出一張「平底煎鍋」的商品照片，並在圖片內標註「本商品不含玉米和鹽」。（圖／翻攝自IKEA臉書）
貼文一出，萬名網友讚爆，「九天玄女唯一指定鍋具」、「IKEA 很會捏~~ XD (崇拜狀」、「不是加拿大的玉米，我可是不吃的喔」、「九天玄女唯一指定法器」、「我已經聞到九天玄女的香味了」、「功德圓滿~ 降漏（降落）！」、「醬肉（降落）！800英尺！」、「沒有玉米和鹽，差評」、「小編好會跟時事喔」、「真的很會耶，哈哈哈哈哈」、「小編腦袋動很快」。（編輯：郭佩蓉）

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