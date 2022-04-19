COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

餐廳慘收負評！老闆愣：沒營業啊　「2字」原因全場傻眼

▲有網友困惑，自己的店某天並未營業，但卻收到負評和留言，好奇點進查看後，瞬間傻眼了。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友困惑，自己的店某天並未營業，但卻收到負評和留言，好奇點進查看後，瞬間傻眼了。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 11:20:18

現今人們以網路來尋找所需資訊已成為日常，其中透過「線上評論」來評斷一間店是否值得消費，就是許多人找餐廳的依據，因此不僅顧客在意，店家也會參考評論內容去做改進，不過有網友卻表示，某天自己的店沒有營業，卻仍收到負評，好奇查看後，發現留言者只寫下2個字，內容更是讓眾人傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，「剛剛看到通知，我們店收到了兩星評價，但今天沒營業阿，怎麼會有顧客不滿意的情形？」於是點進Google地圖評論查看，卻發現對方留下負評的理由，竟然是寫「經過」，讓原PO傻眼直言「真的很有事」。

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO分享，自己的店沒營業卻收到負評，沒想到對方的理由竟留言「經過」。（圖／翻攝自爆怨公社）
不僅如此，原PO好奇點進對方個人評分紀錄後，發現此人竟然還到處去別的店家亂留評價，原PO也說道「我知道不用太在意評價，但這實在是太好笑又無奈，那麼多地方大家一起被躺槍，為其他店家默哀，已經檢舉了，但這種評論放著好像也蠻好笑的，有點後勁」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「到處刷存在感的無聊人士」、「真害怕被他經過」、「吃飽太閒耶這個人」、「別太在意這事，自己問心無愧才是真」、「不知道要留什麼，瞎亂留一通」、「好慘，遇到瘋子了」、「安慰一下，至少不是一星啦哈哈」、「直接檢舉Google會幫你拿掉」、「他是不是用這種方式在記錄自己路過的足跡阿」。（編輯：張志浩）

▲（圖／翻攝自爆怨公社）
▲原PO還發現，該名留言者甚至到處在其他店家的評論區下方，留下許多無理的評價。（圖／翻攝自爆怨公社）

未消費客給1星負評！車行見「評論內容」愣：不借錯了嗎

店沒開也收到1星負評！老闆見「理由」無奈：去怪Google

留「一星負評」爽吃0元拉麵？鬼金棒老闆神操作　眾羨炸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

柯文哲事後向賴香伶道歉，您認為他有真心反省檢討嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀