餐廳慘收負評！老闆愣：沒營業啊 「2字」原因全場傻眼
現今人們以網路來尋找所需資訊已成為日常，其中透過「線上評論」來評斷一間店是否值得消費，就是許多人找餐廳的依據，因此不僅顧客在意，店家也會參考評論內容去做改進，不過有網友卻表示，某天自己的店沒有營業，卻仍收到負評，好奇查看後，發現留言者只寫下2個字，內容更是讓眾人傻眼。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文指出，「剛剛看到通知，我們店收到了兩星評價，但今天沒營業阿，怎麼會有顧客不滿意的情形？」於是點進Google地圖評論查看，卻發現對方留下負評的理由，竟然是寫「經過」，讓原PO傻眼直言「真的很有事」。
不僅如此，原PO好奇點進對方個人評分紀錄後，發現此人竟然還到處去別的店家亂留評價，原PO也說道「我知道不用太在意評價，但這實在是太好笑又無奈，那麼多地方大家一起被躺槍，為其他店家默哀，已經檢舉了，但這種評論放著好像也蠻好笑的，有點後勁」。
貼文曝光後，網友紛紛留言「到處刷存在感的無聊人士」、「真害怕被他經過」、「吃飽太閒耶這個人」、「別太在意這事，自己問心無愧才是真」、「不知道要留什麼，瞎亂留一通」、「好慘，遇到瘋子了」、「安慰一下，至少不是一星啦哈哈」、「直接檢舉Google會幫你拿掉」、「他是不是用這種方式在記錄自己路過的足跡阿」。（編輯：張志浩）