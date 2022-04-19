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春季「穀雨」要注意！專家提醒7大禁忌：恐犯不可逆錯誤

▲4月20日是民俗節氣裡的「穀雨」，命理專家小孟老師就提醒穀雨的「7大禁忌與開運方法」，提醒民眾要注意不要觸犯以免招致錯誤。（示意圖／取自photoAC）
▲4月20日是民俗節氣裡的「穀雨」，命理專家小孟老師就提醒穀雨的「7大禁忌與開運方法」，提醒民眾要注意不要觸犯以免招致錯誤。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 16:48:18

人家說「春天後母臉」，意思是春天的氣候相當不穩定，冷暖空氣交會，因此溫差變化大、降雨也會比較多。而明（20）日就是24節氣中的「穀雨」，也是春天最後一個節氣，除了代表雨水增多，也是氣溫開始回升之時，適合農夫播種耕田。不過除了農作以外，這天也有一些禁忌需要留意，命理專家小孟老師就提醒穀雨的「7大禁忌」與開運方法，快來看看以免誤觸犯忌吧！

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穀雨禁忌：

1.戒爆怒

穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。

▲小孟老師提醒穀雨當天不要與人爭吵暴怒，以免犯下不可挽救的錯誤。（示意圖／取自pexels）
▲小孟老師提醒穀雨當天不要與人爭吵暴怒，以免犯下不可挽救的錯誤。（示意圖／取自pexels）
2.不宜減衣物

穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。

3.避去森林

穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。

4.注意除溼

穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。

5.小心用電

穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。

6.傳染疫情變多

穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。

7.上山要注意

穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往上區。

開財運方法：

準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日中午11：00-13：00，向天外祈求財運大發，此碗米為午時穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。（編輯：陳珮瑜）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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