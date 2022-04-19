春季「穀雨」要注意！專家提醒7大禁忌：恐犯不可逆錯誤

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1.戒爆怒
穀雨日天氣忽冷忽熱因此疲氣較差，一旦動怒容易犯下不可逆的錯誤。
2.不宜減衣物
穀雨日天氣早熱晚涼，不宜收太多衣物以免身體著涼感冒。
3.避去森林
穀雨日是撲滅害蟲的時刻，因此害蟲較多前往山區森林多的地方容易被害蟲叮咬，因此僅量避開森林與雨林之地。
4.注意除溼
穀雨日容易下雨，也容易忽冷忽熱，溼氣較重，因此要注意多加除溼，以免引發痛風。
5.小心用電
穀雨日溼氣重，用電要小心，尤其電器用品容易受潮，或者使用電器用品容易觸電。
6.傳染疫情變多
穀雨日濕氣重，易引發傳染疾病，尤其現在疫情嚴峻，需要注意社交距離，以避免傳染病發生。
7.上山要注意
穀雨日易下雨，前往山上要注意容易天雨路滑，易跌倒摔倒，建議避免前往上區。
開財運方法：
準備一碗生米，米中放88元硬幣，選當日中午11：00-13：00，向天外祈求財運大發，此碗米為午時穀雨米，求完後放在書桌上，男左女右，放1天後倒掉，硬幣拿去捐款，能讓你財運大開，有施必有得。（編輯：陳珮瑜）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒，民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。