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雨天騎車送餐！外送員「一動作」害人妻全濕　同行全搖頭

▲一名網友發文抱怨，在下雨天點外送，下樓取餐時，外送員竟然因為貪圖自己方便，導致她淋雨變成落湯雞。（示意圖／NOWNews影像中心）
▲一名網友發文抱怨，在下雨天點外送，下樓取餐時，外送員竟然因為貪圖自己方便，導致她淋雨變成落湯雞。（示意圖／NOWNews影像中心）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 16:57:22

外送平台興起，除了讓民眾不需自己出門就能吃到美味餐點外，也給予了不少人一個工作和賺外快的機會，不過一名網友卻發文抱怨，在下雨天點外送，下樓取餐時，外送員竟然因為貪圖自己方便，導致她淋雨變成落湯雞，貼文曝光後，不少外送員看完也紛紛搖頭嘆「很對不起這個職業」。

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原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文指出，「我每天都會點外送1-2次，每次取餐都會先出來門口等，然後跟外送員說謝謝、騎車小心，就算餐點沒按照時間送達也一樣，且全都給好評，但今天真的太生氣了」，原PO說道「下雨已經站在家門口騎樓信箱旁等，外送員到了竟然沒下車，直接從腳踏墊上的箱子拿餐給我，讓我淋雨走去跟他拿」。

▲外送員分享，一位超強的孕婦媽媽帶著身孕，還抱著孩子下樓取餐，讓他於心不忍。（圖／翻攝Pexels）
▲在取完餐後，原PO氣的在外送平台送出第一則對外送員的負評。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO認為，通常下雨天，外送員都很親切叫客人站在原地，不要淋到雨，沒說的也會直接下車交餐，但該名外送員不僅一項都沒做到，態度還很不好，於是原PO在說完謝謝，便將第一次的負評給了對方，她也強調，「我跟老公說每位外送員幾乎都沒負評，這位只有96%（代表不是只有我給他負評）希望以後別再遇到他了，也跟其他每位外送員說，謝謝你們幫我們送餐，辛苦了！」

貼文一出引發熱議，網友紛紛留言「有點誇張耶這種態度」、「只按負評有點太客氣了」、「這種可以直接向平台反映了吧」、「你的負評是給其他外送員最大的鼓勵」；此外，也有許多外送員留言支持原PO，「外送員如果下雨天心情不好，真的待在家就好，不要下雨出來跑又不爽」、「不是每位外送員都這樣，謝謝妳的貼心，辛苦了」、「還是要尊重一下自己的職業，下雨天也是自己選擇出來跑，把氣出在客人身上也沒什麼道理」、「遇到會下樓取餐的客人已經很開心了，讓人淋雨真的不是好的態度」。（編輯：張志浩）

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