日清又出招！推4口味「泡麵牙線」 網笑翻：剔完就餓了
真的是搞怪無極限！台灣人愛吃泡麵，不僅品牌與口味眾多，有些人甚至家中隨時備有好種不同口味及款式，以備隨時當作正餐或是宵夜。而為了吸引消費者的目光，日本一泡麵大廠日前推出4款「泡麵牙線」，提供民眾一邊清潔牙齒一邊「品嚐香氣」，立刻引起網友熱烈討論！
日本泡麵大廠「日清泡麵」旗下有多款知名泡麵，在全球一直擁有不錯的銷量，而該廠商不僅僅只製作泡麵，同時也是搞怪專家，經常推出一些無厘頭的周邊商品。先前《NOWnews》就介紹過「泡麵商設計『油豆腐棉被』！網腦補：蓋著棉被聞香氣」，當時為了吸引消費者目光，泡麵商做出一款油豆腐棉被引起大眾注目，而這次為了能讓民眾更有感，找來一間美國牙線製造商合作，竟然推出限量款的「泡麵牙線」！
這次廠商不僅僅是將牙線盒印上招牌的杯麵Logo，連牙線都做成彷彿泡麵般的捲曲黃色麵條狀，彷彿抽出一根牙線就像抽出一根麵條一樣，更讓人驚訝的是，有別於一般牙線的薄荷味，廠商製作了4種香氣，包含雞汁、牛肉、海鮮以及咖哩，讓民眾一邊剔牙清潔時，也能一邊「品嚐泡麵香氣」！
這麼奇葩的商品立刻引起網友們的興趣，許多網友紛紛笑說：「會不會剔一剔又餓了」、「這個太鬧了」、「根本逼人家用完牙線又吃飯」、「口齒餘香」、「這個我可以」、「肚子餓可以吃這個解饞嗎（誤）？」。（編輯：陳珮瑜）