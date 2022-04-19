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日清又出招！推4口味「泡麵牙線」　網笑翻：剔完就餓了

▲泡麵大廠日清推出4款「泡麵牙線」，立刻引起網友討論。（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
▲泡麵大廠日清推出4款「泡麵牙線」，立刻引起網友討論。（圖／推特帳號OrigCupNoodles）

編輯中心/綜合報導

2022-04-19 17:50:05

真的是搞怪無極限！台灣人愛吃泡麵，不僅品牌與口味眾多，有些人甚至家中隨時備有好種不同口味及款式，以備隨時當作正餐或是宵夜。而為了吸引消費者的目光，日本一泡麵大廠日前推出4款「泡麵牙線」，提供民眾一邊清潔牙齒一邊「品嚐香氣」，立刻引起網友熱烈討論！

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日本泡麵大廠「日清泡麵」旗下有多款知名泡麵，在全球一直擁有不錯的銷量，而該廠商不僅僅只製作泡麵，同時也是搞怪專家，經常推出一些無厘頭的周邊商品。先前《NOWnews》就介紹過「泡麵商設計『油豆腐棉被』！網腦補：蓋著棉被聞香氣」，當時為了吸引消費者目光，泡麵商做出一款油豆腐棉被引起大眾注目，而這次為了能讓民眾更有感，找來一間美國牙線製造商合作，竟然推出限量款的「泡麵牙線」！

▲日清泡麵推出新周邊商品「泡麵牙線」，透明的牙線盒上印有Logo，連牙線也是如泡麵麵條般的捲曲狀！（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
▲日清泡麵推出新周邊商品「泡麵牙線」，透明的牙線盒上印有Logo，連牙線也是如泡麵麵條般的捲曲狀！（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
這次廠商不僅僅是將牙線盒印上招牌的杯麵Logo，連牙線都做成彷彿泡麵般的捲曲黃色麵條狀，彷彿抽出一根牙線就像抽出一根麵條一樣，更讓人驚訝的是，有別於一般牙線的薄荷味，廠商製作了4種香氣，包含雞汁、牛肉、海鮮以及咖哩，讓民眾一邊剔牙清潔時，也能一邊「品嚐泡麵香氣」！

▲廠商找來模特兒示範用泡麵牙線剔牙……確定不是在吃泡麵嗎？（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
▲廠商找來模特兒示範用泡麵牙線剔牙……確定不是在吃泡麵嗎？（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
▲還一口氣推出4種款式，包含雞汁、牛肉、海鮮以及咖哩，讓民眾一篇剔牙一邊享受美味香氣！（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
▲還一口氣推出4種款式，包含雞汁、牛肉、海鮮以及咖哩，讓民眾一篇剔牙一邊享受美味香氣！（圖／推特帳號OrigCupNoodles）
這麼奇葩的商品立刻引起網友們的興趣，許多網友紛紛笑說：「會不會剔一剔又餓了」、「這個太鬧了」、「根本逼人家用完牙線又吃飯」、「口齒餘香」、「這個我可以」、「肚子餓可以吃這個解饞嗎（誤）？」。（編輯：陳珮瑜）


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