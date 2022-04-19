面試流程2個月！許諾錄取後「無故被踢」 網揪關鍵喊傻
找工作眉角多，當與面試官相談甚歡，許多人就會有自己極有可能被錄取的預感，可這位民眾的經歷卻直接將這層想像粉碎，他曾在面試中得到主管賞識，對方承諾必定錄取，請他稍等公司流程，不料兩個月過去後，收到的卻是「未錄取通知」，這讓他氣得上網抱怨，可眾人卻告訴他：「這很正常」。
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示自己曾前往某銀行應徵，從面試錄取到跟人資談工作內容，前前後後總共花了近兩個月的時間，因面試主管和善，對該工作的內容也頗為滿意，當對方許諾錄取，但表示「因為最近應徵人數多，流程會跑比較久，但絕不會有問題」，請他稍等正式錄取時，他不疑有他地等待，不料最後竟用「徵人條件改變」而被高層長官退件，這使原PO氣到火冒三丈「是的，我又要重找工作了」，「到底是誰在用人啊，浪費時間，銀行也真沒誠信」。
眾人見主管當初是「口頭答應」便嗅出不對，表示即便與主管相談甚歡，若沒真正拿到錄取通知書前，都不能以為已經找到工作「實際收到信才能相信，口頭都是屁」、「沒收到正式錄取通知信都算沒上，所以在等的期間還是要一直面試」、「只有到手才是真的」、「offer正式文件拿到前，一切承諾都是假的！」
許多人也曾面臨相似問題「也聽過面試主管說很喜歡，但是卻沒下文的」、「通常是空降部隊來了」，並提醒「如果你是在人力銀行投履歷被通知，請通知人力銀行」。 （編輯：李惠婷）