網紅靠「性感美腳照」賺錢！她教致富密技：跟工作說掰掰
職業類型眾多，許多隱藏版工作都等著眾人挖掘，就有位歐美網紅分享自己獨門的賺錢密技，就是幫把自己的腳裝扮美美的，然後拍攝漂亮腳照上傳到某些特定網站，即能成為「腳模」大賺一筆。
該網紅叫做Devin McCloud，職業是名舞者，日前於Tiktok上分享自己的賺錢密技，她影片中用斗大的標題寫著「關於靠拍腳賺錢的密技」，接著說明，首先要替自己的腳腳辦專用IG帳號，而後花心思拍攝照片，最好是擦上白色指甲油，或戴精美腳鍊增添感覺，而後將挑好的照片上傳至專為腳控設置的網站「Feet Finder」，上面的用戶會用真錢來解鎖照片，或訂閱帳戶來每個月欣賞美腳照。
她表示成為腳模就像是成為自己的老闆，可以讓腳漂漂亮亮的，還能賺大錢來擺脫朝九晚五的上班族生活，也因此在網路上結交許多新朋友，生活節奏完全掌控在自己手中，認為極為值得。
該影片於Devin McCloud下架前，已累積超過130萬次的觀看，眾人回覆「我有考慮過把這當成工作，雖然不是很喜歡，但好像會是未來的趨勢」、「讚欸，找到了夢想中的工作了」、「可是我的腳不好看，氣氣氣氣氣」。 （編輯：李惠婷）