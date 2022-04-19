叫Uber遇白色皮椅特斯拉！開門司機「1句話」她狂翻白眼
許多民眾為了想要舒適的搭車環境，都會選擇叫白牌計程車代步，不過就有一名網友日前叫車時，遇見一台配有白色皮椅的特斯拉電動車，當她滿心歡喜地準備上車時，未料一開車門司機立刻說出「1句話」，頓時讓她大翻白眼！
這名女網友在臉書社團《爆怨公社》表示，自己因為身體因素，一早叫了Uber代步，來了一台特斯拉電動車，當她準備上車時，沒想到一開車門司機卻馬上說了一句「不要弄髒我的椅子」，頓時讓她狂翻白眼，覺得自己一早的好心情都被破壞了，讓她忍不住在網路上抱怨：「愛惜車子人之常情，但在這裡真的很想說，如果您是白色皮椅，而且非常害怕遇到的客人攜帶到幼童、食品，可以在座椅上鋪個椅墊保護您的愛車⋯」
貼文一曝光，立刻有許多網友回應：「我自己是uber司機，我就覺得載客人弄髒難免的， 怕髒就不要出來跑…」、「怕被弄髒，幹嘛開優步」、「一上車就…真的很倒彈」、「能理解愛車人的心情，但使用就會造成磨損耗失，且是無法挽救的」、「回家拿玻璃罩蓋起來，跑啥車？」、「我也是Uber車買來時全車塑料件無刮痕！當第一道刮痕出現時～我花了很久時間輔導自己！要當營業車！？就要有心理準備！想要吃燒餅？就應該有不怕掉芝麻的心理準備！只能加強防護塑件！其他的就看運氣了」。
另外也有人替司機緩頰：「新車不到一個月內裝就被客人刮到了…還不知道是哪個客人（有習慣客人下車往後看，所以是晚上的客人，白天根本沒發現）」、「先鋪防水墊就好，湯打翻了都不用怕」、「說話及語氣都是一門藝術，司機其實沒錯只是說話的方式，可能要修正一下，例：不好意思，因為是白色皮椅，再麻煩飲食時小心一點很抱歉哦」。（編輯：陳珮瑜）