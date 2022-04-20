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見綠燈也不能過！駕駛「這原因」慘收罰單：24小時都開罰

▲駕駛即使在綠燈駛過路口，若因交通堵塞卡在中間，就可依法開罰。（示意圖／取自unsplash）
▲駕駛即使在綠燈駛過路口，若因交通堵塞卡在中間，就可依法開罰。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 10:41:54

上班時間車流眾多，導致某些路段為塞車熱點，而近日有駕駛分享，自己在綠燈時跟著車流往前，但因前方堵塞，因此紅燈時仍卡在路口中間，依造「妨礙他車通行」遭到開罰，不少民眾驚喊「從來不知道會開罰」，而在地人則透露，經常堵塞的路段為科技執法的熱點，基本24小時都開罰，提醒駕駛要特別注意。

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▲車主收到「妨礙他車同行」之罰單。（圖／取自《爆怨公社》）
▲車主收到「妨礙他車同行」之罰單。（圖／取自《爆怨公社》）
根據駕駛於《爆怨公社》分享，自己開車經過林口文化一路與八德路口時，在綠燈時前進至路口，但因前方匝道口堵塞，無法開上交流道，因此卡在路口中間，並且收到罰單以「行至有號誌路口前行或轉彎之車道壅塞，仍逕行駛入妨礙他車通行」開罰，駕駛則喊冤「當時車流都緩慢在移動，然後突然就不動卡住了，如果我還沒到路口前看到整個堵住，我就不會在往前了」。

▲在地人提醒，此處為科技執法24小時都會開罰。（示意圖／取自unsplash）
▲在地人提醒，此處為科技執法24小時都會開罰。（示意圖／取自unsplash）
不少民眾認為，「很好～很多這種硬要過，然後直行車輛就被你們這些卡住，罰得好」、「路口淨空是什麼概念不知道嗎」、「路口要淨空，就算是綠燈，如果前面塞車也不能往前跟著塞」、「前面都沒路， 為什麼還要擠」、「第一次知道這種行為算違規，我車子行車記錄器應該不少」。

在地人則提醒，「這是機器自動拍攝，不是下上班時間，是24小時都會抓」、「這裡有科技執法，下次記得別再犯，這是科技執法喔」、「科技執法宣導多久了」。（編輯：鍾怡婷）

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