公司「欣賞你」主動邀面試？內行秒識破套路：不要太期待

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原PO還強調，當天自己特別早起，但輪到她面試時卻只花了極短的時間，直言「根本超浪費時間，是亂槍打鳥的公司？當初通知內容甚至是對我的資歷十分有興趣，所以邀請我面試」；此外，原PO在事後又另外收到一則主動邀約，面試、時間、地點都相當清楚，還要求攜帶履歷，但到現場又要再填一次，還問為什麼要來這邊應徵，讓她直覺認為「一定又是群發，總覺得對方沒有認真看過履歷，心態要改了，不能太期待」。
貼文一出，網友紛紛留言「通常主動邀約的都是亂槍打鳥，大部分是群發，小部分很認真還會寫你的名字」、「什麼對你很有興趣、很符合職缺需求，那都是複製貼上的罐頭訊息」、「那種主動邀約的我通常都不理，很多都是屎缺」、「建議先回覆對方，問清楚他工作描述裡沒寫的東西，再決定要不要去面試」、「面試真的不能太多期待，重點人家都花時間正裝來面試，回個感謝函是禮貌吧，但很多公司直接無聲卡」。
不過也有其他網友表示，「說絕對是屎缺也不一定啦，之前也接過銀行打電話過來邀約面試」、「我的工作就是從主動邀約的那種獲得的耶，是一間算大的公司，而且給的薪資蠻不錯的」、「我的工作就是主動邀約的，上市上櫃公司，面試完沒幾天就錄取了」、「之前一邊騎驢找馬時，中間也有蠻多獵人頭跟面試邀請的公司跟我聯繫，的確偶爾有些感覺很微妙的公司，不過我大部分收到的提案都還不錯，所以覺得不一定都不好」。（編輯：張志浩）