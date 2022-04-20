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公司「欣賞你」主動邀面試？內行秒識破套路：不要太期待

▲有網友分享，有公司在和自己毫無接觸的情況下，因為對資歷十分有興趣，因而主動邀約面試，怎料結果不如她期待，貼文引起熱議。（示意圖／取自pexels）
▲有網友分享，有公司在和自己毫無接觸的情況下，因為對資歷十分有興趣，因而主動邀約面試，怎料結果不如她期待，貼文引起熱議。（示意圖／取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-04-20 16:11:26

面試是能否獲得工作機會的重點流程，因此對於許多求職者來說，先讓自己「獲得面試機會」格外重要，希望藉由履歷、作品等博取公司親睞，不過近日有網友分享，有公司在和自己毫無接觸的情況下，因為對資歷十分有興趣，因而主動邀約面試，怎料結果不如她期待，貼文引起熱議。

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原PO在Dcard發文指出，待業中的自己，因為突然收到某間公司主動邀約面試感到開心，但人力銀行中的職缺描述稀少，於是就去面試搞清楚工作內容，她說道「當天還有其他兩位一起面試，我們就填履歷，然後一個一個去面試，我就在那邊等兩個人面試結束才換我，等了一小時，我超生氣」。

▲先停頓，再回答，可以讓你有多一點時間思考問題。（圖／擷取自pexels）
▲原PO表示，面試當天的種種流程讓她感覺時間被浪費，原本收到面試邀約的喜悅全變失望。（示意圖／取自pexels）
原PO還強調，當天自己特別早起，但輪到她面試時卻只花了極短的時間，直言「根本超浪費時間，是亂槍打鳥的公司？當初通知內容甚至是對我的資歷十分有興趣，所以邀請我面試」；此外，原PO在事後又另外收到一則主動邀約，面試、時間、地點都相當清楚，還要求攜帶履歷，但到現場又要再填一次，還問為什麼要來這邊應徵，讓她直覺認為「一定又是群發，總覺得對方沒有認真看過履歷，心態要改了，不能太期待」。

貼文一出，網友紛紛留言「通常主動邀約的都是亂槍打鳥，大部分是群發，小部分很認真還會寫你的名字」、「什麼對你很有興趣、很符合職缺需求，那都是複製貼上的罐頭訊息」、「那種主動邀約的我通常都不理，很多都是屎缺」、「建議先回覆對方，問清楚他工作描述裡沒寫的東西，再決定要不要去面試」、「面試真的不能太多期待，重點人家都花時間正裝來面試，回個感謝函是禮貌吧，但很多公司直接無聲卡」。

不過也有其他網友表示，「說絕對是屎缺也不一定啦，之前也接過銀行打電話過來邀約面試」、「我的工作就是從主動邀約的那種獲得的耶，是一間算大的公司，而且給的薪資蠻不錯的」、「我的工作就是主動邀約的，上市上櫃公司，面試完沒幾天就錄取了」、「之前一邊騎驢找馬時，中間也有蠻多獵人頭跟面試邀請的公司跟我聯繫，的確偶爾有些感覺很微妙的公司，不過我大部分收到的提案都還不錯，所以覺得不一定都不好」。（編輯：張志浩）

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