特殊姓氏生活好困擾！「商」小姐崩潰曝苦境：總是被誤會
隨著時間的推移和歷史的堆積，台灣文化衍生的姓氏多元，許多特殊的姓氏在日常生活中，也時常會鬧出一些烏龍，對雌一名網友也指出，自己因為姓「商」，常被店員、老師、客人等誤會姓「張」，甚至追問姓氏由來，分享自身故事得貼文曝光後，意外釣出不少因姓氏而產生困擾的網友熱議。
原PO在Dcard發文提到，自己的姓氏是「商」，台灣有這姓氏的人好像不到2000個，而這個姓氏常在訂位時被店員搞混，到現場發現查不到訂位，報了電話對方才說是「張小姐」嗎 ？上課點名時也常被特別盯上，尤其第一次點名，老師都會問為什麼姓商，是因為祖先嗎？導致後來上課很常被cue。
不過雖然特殊性是替原PO帶來許多困擾，但仍有一些好處，她提及，「有一次幫客人點錯餐，他說要去客訴我，問我姓什麼，我就說姓商啊，他聽不懂就默默不說話，只能啞巴吃黃連」，她也指出，後來有訂位時，都隨便留 一次陳小姐、張小姐，有時也感到相當逗趣。
貼文曝光引發熱議，許多網友也紛紛留言自己和姓氏的趣事，「我打工遇到超多特殊姓氏的人，像是時、米、臧、籃、喻」、「我姓強，常常也被認成張」、「我身邊親戚很多姓買的，沒錢又愛買東西的買」、「」、「我姓左，常被誤會為卓」、「我姓褚，之前也有用通話要客訴我，但姓的發音講錯，害我在旁邊很想笑，但基於他在氣頭上不能笑出來，憋笑憋的很痛苦」、「我老師姓米，超酷」。（編輯：張志浩）