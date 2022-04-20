送餐到醫院等不到人？客人無腦提「1要求」 外送員氣瘋
外送平台興起，讓民眾不需自己出門，只要動動手指就能選訂美味餐點，但由於餐點需要經由店家、外送員、買家接手，且是用平台訊息或電話溝通，因此常發生許多令人無語的事件，近日一名外送員就分享自己的工作經驗，貼文中奧客的行徑讓許多同行都感到憤怒。
一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文提到，某位客人訂了午餐，並相約在急診室門口取餐，而原PO拿到餐點並送至指定位置後，馬上打電話給客人說可以取餐了，對方則回應「好～你到了嗎？馬上出去」，怎料幾分鐘後客人仍未現身，並在第二通電話中提出「我是第三區XX號病人，你請醫護人員幫我拿進來」，隨即掛斷電話。
原PO當下相當傻眼，無奈詢問一旁的護士是否能幫忙配合，而護士則搖搖頭拒絕，並強調本人需要自己出來拿，最後原PO打了第三通電話，客人才表示「我做PCR採檢不能出來，那你幫我放一個地方，我請我朋友去拿」，無理行徑，讓原PO怒噴「真是遇到神經病」。
貼文一出，網友紛紛留言「怎麼有人以為，醫護是自己請的傭人」、「這種也太沒品，好想直接實收他」、「遇到這種也太瞎，但只有客人可給負評，我們外送員都不能給客人負評」、「疫情那麼久了，真的…麻煩像個人好嗎？醫護和外送員不是你的大內總管」、「為什做採檢前不能先吃個飯，一定要這樣磨別人」、「做外送真的經常被這樣耍，氣死」。（編輯：張志浩）
※【NOWnews 今日新聞
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