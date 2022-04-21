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他南漂見「經典美食」免錢吃愣爆！釣台南人認證：很正常

▲有網友好奇問「在台南滷肉飯不用錢是正常的嗎？」貼文曝光立即引起熱議。（示意圖／取自pixabay）
▲有網友好奇問「在台南滷肉飯不用錢是正常的嗎？」貼文曝光立即引起熱議。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 07:12:08

台南身為美食之都，其中一樣最有名的小吃非牛肉湯莫屬，對此就有一名北部網友到台南吃牛肉湯時，發現滷肉飯竟是整鍋放在一旁，想吃可以自己盛，讓他驚喊「在台南滷肉飯不用錢是正常的嗎？」貼文曝光後，釣出許多在地老饕狂點頭，留言認證：「台南很多牛肉湯都這樣啊，北部成本過高！」 

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該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「在台南滷肉飯不用錢是正常的嗎？」為題，表示自己從北部下來出差，路邊經過一間牛肉湯店，問老闆「滷肉飯怎麼賣」，對方竟說可以自己盛，但是要適量，「後來才知道點碗湯就滷肉飯隨便吃」，這也讓他驚呼：「已經過了學生時期，吃夠就好，但這如果是大學生來應該會吃到整鍋不見吧？ 台南滷肉飯不用錢是正常的嗎？」 

▲點滷肉飯要加什麼配菜才是極品？老饕瘋喊「1神物」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲一名北部網友到台南吃牛肉湯時，發現滷肉飯竟是整鍋放在一旁，想吃可以自己盛。（示意圖／NOWnews資料照）
貼文一出，網友紛紛留言，「去台南會胖是真的」、「在台北的話，飯應該一下就被掃光了」、「台北這樣一碗還要收你35、40塊」、「這看起來好好吃哦，是我喜歡的肥肉多」、「因為飯不是他們的主力餐點但是又想讓客人吃飽」。 

還釣出許多在地人出面認證，「台南正常」、「哪裡吃滷肉飯還要收錢，這麼黑你跟我說」、「台南很多牛肉湯都這樣啊，北部成本過高」、「很正常啊」、「以前學校附近的草魚湯也是」、「看過幾家牛肉湯店內用有免費牛肉肉臊飯」、「我這裡小碗牛肉湯150就可以吃肉臊飯吃到飽」、「正常啊，南部100就是一份套餐」、「懷念，點個湯然後瘋狂吃飯」。（編輯：賴禹妡） 

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