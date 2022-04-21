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全家「隱藏優惠」被抖出！內行狂喝0元飲料：不知道太虧

▲全家便利商店在台灣也是屬於名列前茅的超商，往往推出的商品經常備受討論。（圖／記者張勵德攝）
▲全家便利商店在台灣也是屬於名列前茅的超商，往往推出的商品經常備受討論。（圖／記者張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 07:35:06

台灣便利超商密度超高，加上24小時營業屬於常態，已經是民眾生活中不可或缺的重要商家之一，而由於超商品牌眾多，各家無不使出渾身解數來吸引客人，競爭也算頗為激烈。近日，就有網友分享自己使用全家APP時，卻意外發現有隱藏折扣，可以爽喝0元飲料，沒想到釣出內行人揭開真相，引爆熱議。

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原PO在臉書社團「7-11/全家各超商新品資訊共享區」貼文指出「好開心！又有免費的飲料可以喝了！」只見貼出的照片為全家APP的畫面，原PO在全家APP中點選酷碰券後，在「紅利PIN碼」這欄點開，卻發現有一張可口可樂的免費兌換券，兌換期限到4月26日為止。

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▲不少網友突然收到全家免費兌換可樂的「酷碰券」，興奮分享資訊，引發討論。（圖/全家7-11資訊共享區臉書社團）
貼文一出，網友紛紛回應「我剛剛去看我的沒有耶」、「別人的全家APP總是不會讓人失望欸.....我都沒有」、「什麼時候又有這種功能了啦！賺到一瓶可樂欸」、「看到這篇馬上去看，真的有耶」、「哇哩勒！真的有一瓶免費的可樂欸，怎會這樣」、「真好是免費的，我的是果汁買一送一」、「謝謝你分享，我剛剛看也有」、「看到這篇點開真的有，但兩個同事沒拿到」。

而也有內行網友解釋「這是隨機發放的，每隔一段時間就會有，已經喝好多咖啡飲料了」、「上次瘦子代言的那個汽水也有喔！這次是可樂」、「早就領很久了，現在才發現很多人不知道，虧很多欸哈哈」、「上次也有喝到瘦子代言的荔枝氣泡飲，這次又有可樂，讚嘆全家！感恩全家」。

而《NOWnews》記者也實際查看全家APP發現真的有「可口可樂」免費兌換券，另外還有果汁買一送一的兌換券，據了解，這是全家為了回饋顧客所推出的「隨機發放的優惠券」，在過去已經發放過無數次，但由於是隨機發放，並不見得有下載APP的人都會拿到，過往也有發放消費滿300折60的折價券、同商品第二件六折、霜淇淋單支30元、荔枝氣泡飲0元兌換等等，常逛全家的你可不要錯過這隱藏優惠囉！（編輯：張嘉哲）

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▲全家APP經常不定時發送優惠酷碰券，這次則是隨機發送果汁買一送一、可樂0元兌換券，引發討論。（圖/7-11全家共享資訊區、記者張嘉哲翻攝）

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