全家「隱藏優惠」被抖出！內行狂喝0元飲料：不知道太虧

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貼文一出，網友紛紛回應「我剛剛去看我的沒有耶」、「別人的全家APP總是不會讓人失望欸.....我都沒有」、「什麼時候又有這種功能了啦！賺到一瓶可樂欸」、「看到這篇馬上去看，真的有耶」、「哇哩勒！真的有一瓶免費的可樂欸，怎會這樣」、「真好是免費的，我的是果汁買一送一」、「謝謝你分享，我剛剛看也有」、「看到這篇點開真的有，但兩個同事沒拿到」。
而也有內行網友解釋「這是隨機發放的，每隔一段時間就會有，已經喝好多咖啡飲料了」、「上次瘦子代言的那個汽水也有喔！這次是可樂」、「早就領很久了，現在才發現很多人不知道，虧很多欸哈哈」、「上次也有喝到瘦子代言的荔枝氣泡飲，這次又有可樂，讚嘆全家！感恩全家」。
而《NOWnews》記者也實際查看全家APP發現真的有「可口可樂」免費兌換券，另外還有果汁買一送一的兌換券，據了解，這是全家為了回饋顧客所推出的「隨機發放的優惠券」，在過去已經發放過無數次，但由於是隨機發放，並不見得有下載APP的人都會拿到，過往也有發放消費滿300折60的折價券、同商品第二件六折、霜淇淋單支30元、荔枝氣泡飲0元兌換等等，常逛全家的你可不要錯過這隱藏優惠囉！（編輯：張嘉哲）