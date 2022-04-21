麥當勞「薯條超人」爆紅！10秒片萬人跪著看 店員揭真相
台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但網路上時常有老饕抱怨，指出購買麥當勞大薯卻覺得份量就像是中薯一般。近日，就有一段麥當勞員工鏟薯條的影片在網上流傳，不少人稱他為「薯條超人」，意外掀起熱議。
最近有網友到麥當勞光顧，結果意外發現一名店員在鏟薯條的時候，明明盒子已經塞到滿出來了，堅持拿著薯鏟一直瘋狂塞入，結果整包薯條直接滿出來，放在一旁等待出餐，短短10秒的影片在網路上瘋傳，從Dcard、Tik Tok、臉書社團爆廢公社都能看到該影片身影，影片破萬人瘋傳朝聖，該店員還被網友封為「薯條超人」。
不少網友看完影片後紛紛回應「真的謝謝這些低調的英雄？XD」、「他一定可以得諾貝爾和平獎」、「不是所有英雄都有披風，致敬了」、「這種鏟法真的是一絕」、「跪求高雄薯條超人.....」、「這個真的就是硬要塞欸...愛了愛了」、「薯條超人朝聖！這種店員真的是很佛」、「如果遇到薯條超人低調一點....人家還想吃QQ」、「他要不是第一天上班，就是最後一天上班了XD」。
而《NOWnews》記者也實際轉傳影片給麥當勞資深店員陳小姐，詢問是否會有此狀況發生，他向記者透露「麥當勞的薯條每一種尺寸都有自己的規格，像是大薯的話就是滿鏟，但這個鏟到滿出來，不太可能每一包都這樣子做，先前有同事也是這樣每包都鏟爆，結果有被店經理關切一下」。
陳小姐強調「如果大家覺得自己購買的薯條份量未達預期的話，都可以即時向櫃檯反應，不要讓自己的權益受損」，不過，陳小姐也苦笑提到「店員會想裝多一點其實也情有可原，因為常常有客人外帶回家薯條軟掉之後，覺得份量縮水因而客訴，在麥當勞被客訴一直都是非常麻煩的事情，畢竟各行各業有自己的業內規則，店員都會想盡量做到不被客訴，才會偶爾有這種塞爆的情況出現，民眾不要誤會這是常態」。（編輯：張嘉哲）