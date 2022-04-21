COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

麥當勞「薯條超人」爆紅！10秒片萬人跪著看　店員揭真相

▲台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 08:05:22

台灣速食龍頭麥當勞時不時就會推出全新品項，加上堪稱無人能夠炸出同樣味道的「薯條」，深受不少民眾喜愛，但網路上時常有老饕抱怨，指出購買麥當勞大薯卻覺得份量就像是中薯一般。近日，就有一段麥當勞員工鏟薯條的影片在網上流傳，不少人稱他為「薯條超人」，意外掀起熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
最近有網友到麥當勞光顧，結果意外發現一名店員在鏟薯條的時候，明明盒子已經塞到滿出來了，堅持拿著薯鏟一直瘋狂塞入，結果整包薯條直接滿出來，放在一旁等待出餐，短短10秒的影片在網路上瘋傳，從Dcard、Tik Tok、臉書社團爆廢公社都能看到該影片身影，影片破萬人瘋傳朝聖，該店員還被網友封為「薯條超人」。

▲
▲網友分享自己去買麥當勞遇到「薯條超人」，大薯直接塞到盒子滿出來，意外引發廣大討論。（圖/爆廢公社）
不少網友看完影片後紛紛回應「真的謝謝這些低調的英雄？XD」、「他一定可以得諾貝爾和平獎」、「不是所有英雄都有披風，致敬了」、「這種鏟法真的是一絕」、「跪求高雄薯條超人.....」、「這個真的就是硬要塞欸...愛了愛了」、「薯條超人朝聖！這種店員真的是很佛」、「如果遇到薯條超人低調一點....人家還想吃QQ」、「他要不是第一天上班，就是最後一天上班了XD」。

而《NOWnews》記者也實際轉傳影片給麥當勞資深店員陳小姐，詢問是否會有此狀況發生，他向記者透露「麥當勞的薯條每一種尺寸都有自己的規格，像是大薯的話就是滿鏟，但這個鏟到滿出來，不太可能每一包都這樣子做，先前有同事也是這樣每包都鏟爆，結果有被店經理關切一下」。

▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛，不過你是否曾經對於中薯、大薯份量產生疑慮過呢？（圖／記者張嘉哲攝）
▲麥當勞薯條因獨特的風味，深受不少民眾喜愛，不過大薯、中薯份量經常掀起討論。（圖／記者張嘉哲攝）
陳小姐強調「如果大家覺得自己購買的薯條份量未達預期的話，都可以即時向櫃檯反應，不要讓自己的權益受損」，不過，陳小姐也苦笑提到「店員會想裝多一點其實也情有可原，因為常常有客人外帶回家薯條軟掉之後，覺得份量縮水因而客訴，在麥當勞被客訴一直都是非常麻煩的事情，畢竟各行各業有自己的業內規則，店員都會想盡量做到不被客訴，才會偶爾有這種塞爆的情況出現，民眾不要誤會這是常態」。（編輯：張嘉哲）

麥當勞「隱藏餐點」曝光！店員點餐愣住　眾驚：太晚知道

他「1步驟免費領」麥當勞套餐！常客點頭認：每月爽換3次

麥當勞「神優惠」消失7年！網哭：太可惜　取消原因曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

如果林佳龍不參選台中市長，您認為他該投入台北市長選戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀