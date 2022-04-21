輕症居家照護大樓有反彈聲　陳其邁：大家相互體諒

Covid-19病例數增加，輕症居家照護各縣市陸續上路，卻陸續傳出有大樓不同意外送員送餐，甚至覺得有個案在大樓，對此有「異見」，高雄市長陳其邁今（21）日指出，在不管是大樓也好或社區也好，希望大家都能夠互相體諒、互相包容、互相協助，也許下一個需要服務或幫忙的就是「你」，相信透過溝通方式就可以解決。
陳其邁說明，新冠肺炎在國外經驗來看，盛行率有可能達到10%到20%，甚至有些國家達到30%，所以染疫的機會其實非常高，這也是Omicron社區化流感化的很重要的特徵，換句話說以後的輕症假如按照30%做估算，大概就會有700萬人，所以未來在幾個月期間裡，可能從300萬增加到700萬，所以每個人都有機會。
換句話說，生活部分可以說非常需要在社區裡或者醫療體系能夠給予支持，所以在輕症大概也都在家，吃飯飲食還有一些民生必須就變非常重要，仰賴於不管政府部門或現有生活服務的體系能夠支持。
假如爆發大流行的時候，市府人力也非常有限，必須和民間大家合作，所以也希望說，在不管是大樓也好或社區也好，大家都能夠互相體諒、互相包容、互相協助，希望外送員送餐時能夠注意防疫工作，也大家都能彼此支持包容，逐漸理解這個疾病的特性，下一個需要服務或幫忙的也許就是「你」，相信大家透過溝通方式就可以解決。
※【NOWnews 今日新聞
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