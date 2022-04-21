為何台人全愛小火鍋？眾吐「真實理由」秒認：絕不退流行
火鍋店是台灣人非常熱愛的餐廳之一，其中平價好吃的小火鍋更是受到歡迎，近期就有網友好奇，小火鍋越賣越貴，某些店品質卻越來越退步，「到底都誰在吃？」貼文一出立即引起熱烈討論，有網友點出熱賣關鍵：「我啊，去喝免費的飲料跟爆米花冰淇淋」、「自己煮火鍋更貴，不如外面買煮好的」。
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他以「我就問，一百多的火鍋誰在吃？」為題，表示小火鍋越來越貴，現在幾乎都將近150元，肉只給幾片，菜盤還越來越小，連火鍋料都逐漸退步，吃自助餐還比較划算，因此好奇問：「我就問這種又貴又少的小火鍋到底誰在吃？為何經常客滿？有沒有什麼八卦？」
貼文一出，網友紛紛留言，「還不錯吃啊，為什麼不能吃」、「學生族群，學區一堆雜牌百元小火鍋店」、「有時想吃火鍋，不想備料又不想花時間去外面吃，就吃這種小火鍋又快又滿足，還不錯啊」、「我啊，好吃又滿足」、「白飯有吃到飽的話吃一餐抵三餐啊」、「爽啦我年薪破百還是愛吃」。
也有網友點出關鍵，「你自己煮隨便超過那個價錢」、「自己煮火鍋更貴，不如外面買煮好的」、「因為自助餐隨便都百元了，火鍋相對CP值高」、「自助吧吃到飽，爽」、「白飯冰淇淋飲料吃到飽，還可以吧」、「我啊，去喝免費的飲料跟爆米花冰淇淋」。（編輯：賴禹妡）