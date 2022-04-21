衝全聯急把五倍券全花光！店員結帳驚見「目的」：太缺德
去年因應疫情肆虐，行政院推出「五倍券」政策，使用期限即將到期，不少人手上都還有剩餘的五倍券還沒花光，近幾日急忙到各通路消費，以免浪費。不過，就有全聯員工分享自己上班遇到的鳥事，指出自己站結帳櫃檯時，收到一張五倍券，等到客人離開之後，卻發現該名客人暗黑目的，貼文引發廣大迴響。
原PO在Tik Tok貼出影片表示「剛剛一個客人來結帳，然後拿五倍券來櫃檯，然後勒！XXX！這是什麼？三倍券是X小？去年的東西拿來呼嚨我，害我賠五百」隨後該店員氣不過，直接把該張三倍券怒摔在地板上，原來，是有客人用前年推出的「三倍券」以假亂真，明明已經不能使用，還到超市去購物，結果店員不慎沒注意因而闖關成功，帶走價值五百元的免費商品。
貼文一出，網友紛紛回應「這真的很缺德＝＝店員已經很忙了還這樣搞」、「全聯店員路過....真的遇到很多這種缺德的人」、「調監視器直接報警了吧，這完全不OK」、「我同事前幾天也收到4張200元的三倍券」、「這年頭還有在用三倍券詐騙....真的扯」、「有時候超商都趕著結帳，也是會發生這種事情....辛苦了」、「辛苦了....我賠過三千的，還好有同事幫忙分攤」、「這種人真的會下地獄」。
事實上，三倍券使用期限早已過期，根本就無法再進行任何交易，目前僅能拿來收藏，若是不收藏，嚴格來說只不過是一張「紙」，呼籲從事服務業的店員們，接受五倍券顧客支付時，還是要稍微觀看一下，否則遇到這樣的奧客，可以說是非常衰。至於五倍券使用期限僅到4月30日，手上還有餘額的民眾也不要忘記花用囉！（編輯：張嘉哲）