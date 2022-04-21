25歲速還清65萬學貸！文組男「做2休2」打拼：全靠台積電
台積電擁有「護國神山」之稱，更是不少求職長夢寐以求想進入的公司。就有位從商科畢業的男子，毅然決然從金融業轉行當台積電技術員，沒想到一年半後就迅速還完學貸，詳細遭遇也引起討論。
原PO在論壇《Dcard》上發文提到，自己原本是從私立大學商科畢業，畢業後曾在民營銀行工作一年，後來選擇辭職，更在因緣際會下認識到台積電的人獲得內推，最後面試也上了，成為「做二休二的技術員」，是普遍公認的基層工作。
他隨後也提到，這份工作的確不輕鬆「通常都是別人休假、我在上班」，但仍不後悔轉職，更在進入台積電的一年半後，25歲就成功還完65萬元學貸。
原PO鬆口氣之後，也決定將自身經驗分享給大學生或正在社會迷惘的上班族參考「我也只是一般市井小貧民，沒有高學歷，工作有很多選擇，賺錢方式也很多，至少我非常不後悔轉職」。
不少網友看完也紛紛回應「我也覺得技術員工作還不錯，沒什麼壓力，準時上下班，而且現在大調薪後，年薪比高考公務員還多」、「真替你開心，不過好羨慕可以上GG啊」、「在銀行上班快兩年，每天看一堆錢看到無感，但都不是自己的」、「知道自己在做什麼，能過想要的生活很好」。（編輯：潘毅）