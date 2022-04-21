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運動鞋花快6千元好貴！網揭「2大條件」衡量：其實很值得

▲有網友分享，他買了一款快6千元的復古運動鞋，不禁詢問大家，自己會很盤嗎？（示意圖／取自unsplash）
▲有網友分享，他買了一款快6千元的復古運動鞋，不禁詢問大家，自己會很盤嗎？（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-04-21 16:57:00

現在的鞋子除了保護腳踝以外，更被認為是人類時尚、潮流、地位的象徵，價格也越來越貴。不過，就有網友分享，他最近就買了一款喜歡的復古運動鞋，價格逼近六千，不禁詢問大家「自己會很盤嗎？」結果引起網友們熱烈討論。

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網路論壇PTT-WOMAN板，有網友PO文討論「運動鞋買五千會很盤嗎？」他表示，日前覺得少了一雙好搭又好走的鞋子，結果就砸了快6千元買了某牌子的復古鞋，但他似乎感到有點後悔，「都能買一雙靴了，花快六千買運動鞋會很盤嗎？還是有什麼好看又好走的鞋能推薦啊？」。

▲許多人買鞋子都習慣買大一號。（示意圖／取自pixabay）
▲大多人認為，買鞋子還是要看個人習慣或取向，要兼顧好走又好看，那價格通常會偏貴一點。（示意圖／取自pixabay）
不少網友認為價格偏貴，「有點貴，覺得還是要多看別的，多比較」、「運動鞋五千，如果不是潮鞋而是實用取向的，想知道是哪雙？」「蠻貴的，運動鞋差不多2000，再以上就是買虛華的部分」、「鞋全家福買一買就好，便宜好穿」、「太貴了吧，我的PUMA也才2000左右」、「走路鞋3000上下就很貴了吧」、「你喜歡就值得吧」。

原PO也補充，他是買New Balance的，而且款式也是自己很喜歡的，「單純是覺得每次出去玩要走很多路，不想穿靴子，但穿普通運動鞋又覺得醜，想找能搭衣服的」、「其實很喜歡耶，但覺得都被亂炒價格，不應該那麼貴的，但又找不到替代品，只好買了。」

也有專業網友解釋，「NB英美製，值得啦！上個月才買雙990v3，而且NB英美製很少有炒價，是定價就這麼貴」。但大多人則直言「現在最基本要三千左右，如果遇到有折扣或過季有機會降至三千以下，但如果說二千左右，有可能是阿公阿婆或菜市場？」、「我覺得如果花五千可以讓我願意一星期多走或跑個10k，以健康來說很值得了XD，有因為多花錢而增加運動量囉！」「功能鞋大概都這個價錢，還有上萬的，5千中價位而已，盤不盤還是要依照你口袋深度而論吧！」（編輯：詹鎰睿）

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