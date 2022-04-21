運動鞋花快6千元好貴！網揭「2大條件」衡量：其實很值得

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不少網友認為價格偏貴，「有點貴，覺得還是要多看別的，多比較」、「運動鞋五千，如果不是潮鞋而是實用取向的，想知道是哪雙？」「蠻貴的，運動鞋差不多2000，再以上就是買虛華的部分」、「鞋全家福買一買就好，便宜好穿」、「太貴了吧，我的PUMA也才2000左右」、「走路鞋3000上下就很貴了吧」、「你喜歡就值得吧」。
原PO也補充，他是買New Balance的，而且款式也是自己很喜歡的，「單純是覺得每次出去玩要走很多路，不想穿靴子，但穿普通運動鞋又覺得醜，想找能搭衣服的」、「其實很喜歡耶，但覺得都被亂炒價格，不應該那麼貴的，但又找不到替代品，只好買了。」
也有專業網友解釋，「NB英美製，值得啦！上個月才買雙990v3，而且NB英美製很少有炒價，是定價就這麼貴」。但大多人則直言「現在最基本要三千左右，如果遇到有折扣或過季有機會降至三千以下，但如果說二千左右，有可能是阿公阿婆或菜市場？」、「我覺得如果花五千可以讓我願意一星期多走或跑個10k，以健康來說很值得了XD，有因為多花錢而增加運動量囉！」「功能鞋大概都這個價錢，還有上萬的，5千中價位而已，盤不盤還是要依照你口袋深度而論吧！」（編輯：詹鎰睿）